Trump difunde la primera foto de Maduro capturado: en chándal, esposado y con los ojos tapados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado en redes sociales la primera imagen del dictador venezolano Nicolás Maduro capturado en un barco militar. A través de la red Truth Social, ha manifestado junto a la fotografía: «Nicolás Maduro en el buque USS Iwo Jima».

En la imagen puede verse a Maduro en un chándal gris, esposado y con los ojos tapados con unas gafas negras, hallándose custodiado en el interior de la embarcación militar. También aparece en la instantánea portando una botella de agua mineral y permanece de pie junto a un individuo del que solo se aprecia que tiene impresas las iniciales de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (la DEA) en el uniforme.

Previamente, en declaraciones a la cadena Fox, Trump había señalado que tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, también captura, se encontraba en un buque militar y que serían trasladados a Nueva York para ser juzgados.

Mensaje de Trump en la red Truth Social con la foto de Maduro capturado.

Maduro está acusado allí de narcoterrorismo, entre otros cargos. La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, ha afirmado también en redes sociales que el dictador bolivariano y su mujer han sido «acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York», precisando que el dictador está imputado por cuatro cargos, que son «conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos», según ha indicado Bondi.

En dicha entrevista en la cadena Fox, Trump también detalló la operación de captura de Maduro y su mujer. «Íbamos a hacerlo hace cuatro días, pero el clima no era perfecto. De repente se abrió la posibilidad y dijimos: adelante. Y les diré, fue simplemente increíble. ¿Qué estaba haciendo? Estaba en una fortaleza muy bien custodiada. De hecho, que no muriera nadie fue increíble», señaló. «No tuvimos ningún muerto, no perdimos ninguna aeronave. Todo volvió. Lo recuperamos todo», aseguró, admitiendo que hubo, no obstante, «varios heridos» del Ejército estadounidense, que se desplazaron en helicóptero.

«Él (por Maduro) estaba en una casa que parecía más una fortaleza que una casa. Tenía puertas de acero. Tenía lo que llaman un espacio seguro, acero sólido por todas partes. No consiguió acercarse a ese espacio. Estaba tratando de entrar, pero lo atropellaron (los soldados de la Delta Force) tan rápido que no pudo entrar. Estábamos preparados. Teníamos sopletes enormes y todo lo necesario para atravesar ese acero. Pero no lo necesitamos. No logró llegar a esa zona de la casa», ha comentó sobre esta operación militar quirúrgica.

Además, Trump felicitó especialmente a los soldados de la Delta Force. «El equipo hizo un trabajo increíble. No existe otro país en la tierra que pueda hacer una operación como la que hicimos», subrayó. «Militares de verdad me dijeron que ningún otro país del mundo puede hacer semejante maniobra. Lo vi como si estuviera viendo un programa de televisión. Fue algo increíble», agregó.