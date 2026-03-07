La película que adoran los fans de Pierce Brosnan basada en una novela: dura 90 minutos y es perfecta para una tarde de sofá y manta

Si estás buscando una película entretenida para este fin de semana te recomendamos la cinta de acción y suspense Fast Charlie. Una película que acaba de llegar al catálogo de Prime Video, pero que se estrenó en el Festival de Cine de Mill Valley en 2023 y luego solo en solo algunas salas de cine en 2024. Esta cinta protagonizada por el conocido actor Pierce Brosnan dura solo una hora y media y en un tiempo récord se ha colado en el top 3 de las películas de acción más vistas de Amazon Prime Video. Cuenta la historia de Charlie Swift, papel que interpreta el actor Pierce Brosnan, un discreto sicario que lleva 20 años trabajando a las órdenes de Stan (James Caan), jefe de la mafia de Orlando. Todo cambia para Charlie cuando descubre que uno de sus socios ha traicionado a Stan antes de cambiar de organización criminal.´

La película Fast Charlie ha sido dirigida por Phillip Noyce que cuenta con el guion de Richard Wenk y Lee Goldberg y está basada en la novela Gun Monkeys de 2001 del escritor Victor Gischler. Está protagonizada por los conocidos actores Pierce Brosnan y James Caan, para el que esta película fue su último papel en el cine, y la actriz Morena Baccarin, a la que conocemos por su trabajo en la película Deadpool . Una cinta de acción y suspense entretenida que es perfecta para un fin de semana de lluvia, sillón y manta.

La cinta Fast Charlie tuvo en su estreno buenas críticas y ahora también está teniendo una buena acogida en Prime Video donde se está convirtiendo en una de las más vistas de este mes de febrero.

¿De qué trata la película Fast Charlie?

El protagonista de esta película es el eficiente sicario Charlie Swift que lleva 20 años trabajando a las órdenes de Stan, el jefe de la mafia de la localidad de Orlando. en Florida Al llevar tanto tiempo juntos se consideran padre e hijo, pero todo cambia cuando Charlie descubre que uno de sus socios ha traicionado a Stan antes de cambiarse a una organización similar. Pronto se dará cuenta Charlie de que se encuentra en medio de una guerra de venganza y asesinatos y de que solo puede confiar de Marcie, la ex esposa de su última víctima.

Según la sinopsis oficial de la película: «Eso hará que Charlie se vea implicado en una guerra de venganza y asesinatos en la que es Marcie (Morena Baccarin), la exesposa de su última víctima, la única persona en la que puede confiar».

El reparto de esta película de acción y suspense

Los protagonistas de esta cinta de acción son los actores Pierce Brosnan (Muere otro día, Black Adam) y James Caan (El padrino) que dan vida a los personajes de Cjarlie Swift y Stan respectivamente Dos conocidos actores que dan lo mejor de sí mismos en esta película de acción y suspense. También tienen un papel de peso los actores Phillip Noyce (Salt), y Morena Baccarin (Los hermanos demolición).como Marcie Kramer.

En el reparto de esta película también están los actores Christopher Matthew Cook como Lloyd «El Fenómeno» Mercury, Gbenga Akinnagbe como mendigo, David Chattam como Milt, Toby Huss como Benny, Fredric Lehne como Sal, Sharon Gless como Mavis. Brennan Keel Cook como Blade, Susan Gallagher como Céline, Lindsey G. Smith como Giselle, David Kallaway como Ronnie, Stephen Louis Grush como Cabra, Jared Bankens como Stone ColdJacob y Grodnik como Paulie, entre otros.

La película Fast Charlie es una buena opción para los que están buscando una cinta de suspense y acción interesante ya que sorprende por sus numerosos giros argumentales. También destaca esta producción por la agilidad en los diálogos de los protagonistas y ese humor negro tan especial que sorprende sobre todo en las escenas de asesinatos.

