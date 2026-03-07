Irán anuncia la suspensión de los bombardeos contra sus países vecinos

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha anunciado este sábado la suspensión de los bombardeos contra objetivos en los países vecinos de la región, aunque ha dejado claro que Teherán se reserva el derecho a responder militarmente si vuelve a ser atacado desde esos territorios.

«El Consejo de Liderazgo en funciones aprobó ayer que no se realizarán más ataques contra países vecinos ni se dispararán misiles a menos que un ataque contra Irán se origine en esos países», ha dicho el presidente iraní durante un discurso televisado a la nación donde se refirió al órgano ejecutivo provisional constituido tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei.

En un gesto inusual para la diplomacia iraní, el presidente ha llegado incluso a pedir disculpas a los países vecinos y ha insistido en que Irán no alberga ningún tipo de animadversión hacia ellos. La postura oficial de Teherán ha sido desde un primer momento que sus bombardeos iban dirigidos exclusivamente contra posiciones militares, bien de Estados Unidos o de sus aliados regionales.

«Es necesario pedir disculpas a los países vecinos. Nuestro líder, nuestros comandantes y nuestros estudiantes», ha explicado en relación a la muerte de más de 150 colegialas en un bombardeo que Teherán atribuye a EEUU durante la operación inicial, «habían muerto en esta brutal agresión».

«Nuestras fuerzas armadas son intrépidas y han arriesgado sus vidas para defender la integridad territorial del país. En ausencia de los comandantes, tomaron las medidas necesarias para defender nuestra tierra con dignidad y fuerza», ha argumentado.

Pezeshkian asegura que la decisión de cesar los ataques se tomó el viernes, aunque Arabia Saudí ha denunciado la interceptación de al menos cuatro drones y un misil procedentes de Irán en las horas posteriores al anuncio, en el marco de las medidas de represalia puestas en marcha por Teherán en respuesta a la ofensiva lanzada el sábado de la semana pasada por Washington y Tel Aviv.

El presidente iraní ha aprovechado para declarar que la rendición incondicional exigida el viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no va a suceder jamás. «La rendición incondicional de Irán es un sueño que se llevará a la tumba», ha avisado Pezeshkian antes de rematar su discurso con un llamamiento a una solución diplomática. «No tenemos intención de invadir países vecinos; como dijimos, son nuestros hermanos y nos esforzamos por unirnos a ellos para establecer la paz y la tranquilidad», ha indicado.

Por su parte, el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos confirmó esta madrugada la «contención con éxito» de lo que describió como «un incidente menor provocado por la caída de escombros tras una interceptación», sin víctimas que lamentar. Las autoridades emiratíes no entraron en más detalles sobre el origen de los proyectiles interceptados.