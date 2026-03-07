El petróleo se ha disparado esta semana más de un 20% por la guerra de Irán hasta niveles de 87 dólares por barril (Brent), máximos desde septiembre de 2023. Algo que ya se está traduciendo en una fuerte subida de la gasolina. Sin embargo, el conflicto puede tener un efecto benéfico sobre los precios de la energía en el futuro, aunque resulte paradójico.

La razón es que, si se cumple el escenario más probable y se llega a un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto, este país dejará de ser un motivo de incertidumbre y volatilidad para el petróleo. Lo cual, sumado a la intervención en Venezuela, debería provocar una mayor producción por parte de estos dos países y, en consecuencia, un abaratamiento del precio.

«Si Irán, junto con Venezuela, pronto está gobernado por un régimen amistoso -o al menos no hostil- con EEUU, eso neutralizaría dos exportadores de petróleo que han sido regularmente la causa de interrupciones en el suministro en los últimos años. Rusia se quedaría como la única potencia petrolera enemiga con influencia significativa», opina el analista del Wall Street Journal Greg Ip.

Según los expertos, una solución de este tipo elevaría la producción de Irán -que tiene las cuartas mayores reservas de petróleo del mundo- desde los 3,2 millones de barriles diarios actuales a 3,6 millones, sobre una capacidad total de 3,8 millones. En el caso de Venezuela, la inversión prevista por EEUU para reparar la infraestructura petrolera puede elevar su producción desde 0,9 millones de barriles diarios a 2,5 millones, como informó OKDIARIO.

Sumando ambas cifras, la oferta mundial de crudo se incrementaría sustancialmente y, con ello, el precio del petróleo bajaría y, lo más importante, se mantendría en esos niveles sin grandes sobresaltos.

Incertidumbres y riesgos

Ahora bien, este escenario está sujeto a enormes incertidumbres y riesgos. La teoría es que Doland Trump forzará al régimen iraní a un acuerdo consistente en el fin de sus programas nuclear y de misiles balísticos, así como de su apoyo a Hezbollah en Líbano y a los Hutíes en Yemen. En ese caso, no sería necesario un cambio de régimen (y éste lo aceptaría por miedo a una revuelta interna) y se levantarían las sanciones actuales.

Pero, obviamente, nada de esto está garantizado a día de hoy. Puede ocurrir que el régimen de los ayatolás sobreviva a la guerra sin hacer concesiones -si Israel y EEUU se cansan de unas operaciones que no dan resultado-, que éste sea sustituido por otro aún peor o que Irán acabe sumido en una guerra civil.

Rich Privorotsky, analista de Goldman Sachs, cree que, «si se puede lograr un cambio de régimen en Irán, sería un elemento tremendamente positivo para los mercados, Oriente Medio y el mundo en general, y a medio plazo el petróleo debería estar sustancialmente más barato. Lo que inquieta al mercado ahora mismo es la incertidumbre sobre la duración del conflicto».

Y añade: «Dicho esto, cada escalada geopolítica en el pasado ha supuesto una gran oportunidad para comprar activos de riesgo y calmar los miedos. Al final, esta guerra no será diferente».