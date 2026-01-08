Estados Unidos (EEUU) tendrá que invertir cerca de 50.000 millones de dólares en Venezuela para lograr que su producción de petróleo alcance el objetivo de 2,5 millones de barriles al día, según fuentes conocedoras de la situación. En la actualidad, el país caribeño sólo es capaz de extraer 0,9 millones de barriles oficialmente (aunque la realidad puede ser incluso inferior).

En principio, estas inversiones correrán a cargo de empresas y fondos de inversión norteamericanos, que serán los que rentabilicen las mismas con la venta del petróleo venezolano. El propio Donald Trump ha asegurado que Venezuela entregará a EEUU un volumen estimado de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo actualmente sometido a sanciones internacionales. Hasta la fecha, es una incógnita si el Gobierno estadounidense dará entrada también a inversores europeos.

Venezuela llegó a extraer 3 millones de barriles diarios a mediados de la década de 2000, pero las dictaduras socialistas de Hugo Chávez y su heredero, Nicolás Maduro, han reducido esa producción hasta esos 0,9 millones oficiales. Según el Gobierno de EEUU, las infraestructuras petrolíferas de Venezuela están en estado ruinoso, de ahí la necesidad de grandes inversiones para que vuelvan a operar a pleno rendimiento.

Goldman Sachs explica que «unas tasas de recuperación del petróleo de Venezuela requerirán inversiones financieras y de tiempo en actualizaciones de los sistemas de procesamiento de petróleo y mejoras en la eficiencia operativa, disponibilidad de electricidad e infraestructuras de transporte».

A juicio de este banco de inversión, tras la captura de Maduro se abren dos escenarios posibles para el petróleo venezolano. El primero es que, tras los últimos acontecimientos -el nombramiento de Delcy Rodríguez y el mantenimiento del chavismo en el poder por el momento-, así como con el mantenimiento del embargo y de los problemas de almacenamiento, las exportaciones de crudo se reduzcan aún más en otros 0,4 millones de barriles diarios.

En ese caso, estima que el precio del barril Brent suba hasta 58 dólares en 2026, 2 dólares por encima de su escenario base.

El segundo escenario es que la producción de crudo aumente gradualmente en la misma cantidad, 0,4 millones de barriles diarios, a finales de 2026, gracias a las reparaciones de los pozos, la reactivación de los sistemas que permiten extraer petróleo de tierras arenosas y el levantamiento del embargo.

En este escenario alternativo, su previsión para el precio del Brent es una caída hasta 54 dólares, 2 por debajo del citado escenario base. A favor de esta posibilidad juegan también los excesos de producción de Estados Unidos y Rusia respecto a las propias previsiones de la OPEP.

Bajada a largo plazo

Más allá, el consenso de analistas contempla un escenario en el que la producción venezolana se incrementará de forma gradual gracias a las citadas inversiones norteamericanas, lo que incrementa la presión bajista sobre el precio del petróleo a partir de 2027.

Precisamente por eso, Jack Janasiewicz, gestor de fondos de Natixis IM, pone en duda que las petroleras norteamericanas vayan a lanzarse en tromba a invertir en Venezuela: «Una mayor producción de petróleo solo empujaría los precios aún más a la baja, haciendo la rentabilidad todavía más precaria. Las compañías petroleras estadounidenses se han mostrado reticentes hasta ahora a ampliar la perforación en regiones mucho más estables políticamente, como el Pérmico o las arenas bituminosas de Canadá. ¿Por qué deberíamos esperar que esto cambie cuando se considera el gasto necesario para aprovechar las reservas de Venezuela?»

«Además, es probable que persistan las preocupaciones sobre la gobernanza, dado que las grandes petroleras ciertamente no han olvidado las incautaciones de activos tras la nacionalización de la industria petrolera en 2007», añade.