Cuidado si eres beneficiario del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y piensas dejar pasar la vigente Campaña de la Renta. Aunque tradicionalmente muchos ciudadanos están exentos de declarar a Hacienda por no llegar al mínimo de ingresos, el Gobierno ha recordado que para quienes perciben esta ayuda la norma es distinta.

No presentar la declaración de la renta en el plazo oficial, que este año comprende del 8 de abril al 30 de junio, supondrá la suspensión automática de la prestación y la posible reclamación de las cantidades ya cobradas.

Una obligación sin excepciones de ingresos

Existe una confusión común entre los contribuyentes: pensar que, al tener ingresos bajos, no hay obligación de rendir cuentas ante la Agencia Tributaria. Sin embargo, la normativa del IMV sobre la Campaña de la Renta es tajante. Todos los beneficiarios, así como los integrantes de su unidad de convivencia, deben realizar la declaración de la renta independientemente de cuánto hayan ganado durante el año.

Este trámite no es opcional, sino que funciona como el principal mecanismo de control del Estado. A través de la declaración, la administración verifica que el hogar sigue cumpliendo con los requisitos de vulnerabilidad económica. Si el sistema detecta que un beneficiario ha ignorado la campaña de la Renta, la Seguridad Social procederá a suspender temporalmente el pago hasta que la situación fiscal se regularice.

Cruce de datos y devolución de importes

El objetivo de Hacienda es realizar un seguimiento anual exhaustivo. Al presentar la declaración, el Gobierno cruza los datos fiscales para comprobar si el patrimonio o los ingresos reales del beneficiario han variado.

Si tras esta revisión se descubre que la situación económica de la familia ha mejorado por encima de los umbrales permitidos, o si se han percibido cuantías superiores a las que legalmente correspondían, la Seguridad Social iniciará un procedimiento de reclamación de cobros indebidos. Esto significa que el ciudadano no solo podría perder la ayuda mensual, sino que se vería obligado a devolver el dinero que la administración considere que no debió recibir.

Para evitar sustos y deudas con el fisco, es vital marcar en el calendario el 30 de junio como fecha límite para cumplir con esta obligación tributaria.