Mateu Alemany deja por mentiroso a Laporta con el regreso de Messi: «Xavi está en lo cierto»

Sigue la polémica respecto al regreso frustrado de Leo Messi a Barcelona en 2023. Ahora, el que se ha pronunciado es el que fuera director deportivo del conjunto culé en esa época, Mateu Alemany. Actualmente en el Atlético de Madrid, se ha hablado antes del choque de los rojiblancos ante el Tottenham, dando por buena la versión de Xavi Hernández y dejando de mentiroso a Joan Laporta, que señaló que fueron los Messi los que no aceptaron las condiciones del Barça.

«Xavi está en lo cierto», ha señalado al ser preguntado directamente por las declaraciones del ex entrenador culé. Xavi irrumpió en la campaña electoral del Barcelona desvelando que Messi estaba fichado tras el Mundial de Qatar, pero que Laporta echó para atrás la negociación porque consideraba que le «iba a hacer la guerra y no se lo podía permitir».

»Xavi está en lo cierto». Mateu Alemany se pronuncia con @m_marchante en relación a las palabras de Xavi sobre el ‘sí’ de LaLiga para la vuelta de Messi al Barça. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/gqqVZ8RPG2 — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 10, 2026

Estas fueron las delcaraciones completas de Xavi: «Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente. El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de la Liga pero es el presidente el que lo tira todo para atrás. Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo, le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir».

La versión ha sido validada por el entorno de Messi, pero Laporta, como no podía ser de otra forma, cargó contra Víctor Font y también contra el que fuera entrenador del Barça. «Jorge Messi vino a casa con un borrador de contrato que le mandé y me dijo que finalmente se iban a Miami que estarían mucho mejor», apuntó Laporta.

«Estoy convencido de que Jorge (Messi) contaría lo mismo, porque fue lo que pasó. Lo que no queremos es desviar la atención de lo que importa a los culés: las personas que nos representarán en los próximos cinco años. Lo de Xavi, en este debate no pinta nada», añadió.

Sin embargo, ahora es Mateu Alemany, que en su condición de director deportivo debía conocer los detalles de la operación, quien también se pronuncia y da la razón a Xavi Hernández. Aunque ahora se debe al Atlético de Madrid, no ha dudado en confirmar la versión ofrecida por el ex entrenador del Barça y negar lo que ha dicho Laporta sobre el regreso de Messi.