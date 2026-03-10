Vicente Gil analiza en La Antorcha el undécimo día de la guerra en Irán con Eurico Campano, Sergio Fidalgo y los periodistas de Internacional y Economía de OKDIARIO, Marta Torres y Benjamín Santamaría.

Albares no aclara si Sánchez mandará la fragata española ‘Cristóbal Colón’ al Estrecho de Ormuz con el portaaviones francés Charles de Gaulle o abandonará a Macron y la dejará en Chipre.

al Estrecho de Ormuz con el portaaviones francés Charles de Gaulle o abandonará a Macron y la dejará en Chipre. EEUU afirma ahora que la guerra durará hasta que Irán sea derrotada.

afirma ahora que la guerra durará hasta que Irán sea derrotada. Irán bombardea Azerbaiyán para extender la guerra al Cáucaso.

para extender la guerra al Cáucaso. Israel sigue castigando las posiciones de Hizbulá en el sur del Líbano.

sigue castigando las posiciones de Hizbulá en el sur del Líbano. Teherán amenaza a Trump con «eliminarlo»

con «eliminarlo» La fortuna de Mojtaba Jamenei: 250 millones y un resort de lujo en Mallorca.

Y, además, en La Antorcha: