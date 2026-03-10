Vicente Gil analiza en La Antorcha el undécimo día de la guerra en Irán con Eurico Campano, Sergio Fidalgo y los periodistas de Internacional y Economía de OKDIARIO, Marta Torres y Benjamín Santamaría.
- Albares no aclara si Sánchez mandará la fragata española ‘Cristóbal Colón’ al Estrecho de Ormuz con el portaaviones francés Charles de Gaulle o abandonará a Macron y la dejará en Chipre.
- EEUU afirma ahora que la guerra durará hasta que Irán sea derrotada.
- Irán bombardea Azerbaiyán para extender la guerra al Cáucaso.
- Israel sigue castigando las posiciones de Hizbulá en el sur del Líbano.
- Teherán amenaza a Trump con «eliminarlo»
- La fortuna de Mojtaba Jamenei: 250 millones y un resort de lujo en Mallorca.
Y, además, en La Antorcha:
- Abalos confirma la fiesta de Felipe Sicilia con cocaína durante la pandemia
- Georgina, mujer de Cristiano Ronaldo, fascinada con el Valle de los Caídos