A Van de Ven le perdonan la expulsión tras una entrada criminal a Hancko en la que el VAR no entró

Entre tanta locura, pasó prácticamente desapercibida una acción en la que el árbitro del Atlético de Madrid–Tottenham y el VAR se lavaron las manos por completo. Corría el minuto 39 del encuentro cuando Van de Ven entró con la plancha al tobillo de Hancko. Una acción de roja directa, pero ni el neerlandés Serdar Gozubuyuk ni su ayudante desde el VAR, Pol van Boekel, consideraron que mereciese la expulsión. Debieron entender que ya bastante daño se había hecho a sí mismo el conjunto inglés.

La acción fue reclamada con insistencia desde el banquillo del Atlético, donde Simeone, sus asistentes y los jugadores, tras verla repetida, no dudaron en reclamar la sanción que merecía. Sin embargo, el árbitro no lo apreció e, incomprensiblemente, desde el VAR no le llamaron para revisar la jugada.

La imagen congelada no deja lugar a dudas, pero por si acaso el vídeo tampoco. En un balón que dividido cerca del área de los spurs, Hancko trata de controlar y Van de Ven se lanza al suelo, impactando con los tacos en su tobillo. Salió disparado el defensor checo del Atlético de Madrid, que se quedó tendido en el suelo. Pero ni con esas la acción se revisó en el VAR.

Para entonces, el Atlético ganaba ya 4-1, gracias a los tres regalos del Tottenham en los primeros 15 minutos que llevaron a Igor Tudor a cambiar al portero, tras dos fallos garrafales, a los que se sumó otro error del propio Van de Ven ante Griezmann. Marcó después Le Normand y Pedro Porro estableció el marcador con el que se llegó al minuto 39, cuando sucedió la acción en la que el central del Tottenham debió ver la roja.