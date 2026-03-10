Trump cumple su amenaza y EEUU destruye 16 embarcaciones iraníes que colocan minas en el estrecho de Ormuz

Donald Trump ha dado la orden al Pentágono de destruir varias embarcaciones iraníes dedicadas a colocar minas en el Estrecho de Ormuz, cumpliendo así la amenaza lanzada horas antes contra la dictadura de los ayatolás de Irán. Según informó el presidente estadounidense en su plataforma de redes sociales Truth Social, EEUU ha eliminado al menos 16 buques minadores, incluyendo diez que estaban inactivos, aunque no se detalló si estaban operativos o su ubicación exacta. Estados Unidos e Israel empezaron el pasado 28 de febrero una operación conjunta contra el régimen de los ayatolás después de que fracasara la última ronda de negociaciones sobre el programa nuclear de Irán.

Estados Unidos e Israel han defendido que buscaban crear la bomba nuclear. Mientras, los ayatolás siempre han explicado que su programa tenía fines pacíficos.

Horas antes, Trump había advertido que cualquier intento de la dictadura de los ayatolás de colocar minas en este punto clave —por donde circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial— desencadenaría «consecuencias militares de un nivel nunca antes visto». Washington no contaba con confirmación de minas ya desplegadas. Pero, el ataque se realizó por parte del Pentágono de forma preventiva. La amenaza llegó tras un informe de inteligencia que alertaba sobre la posibilidad de que los ayatolás colocaran minas en este punto estratégico de la región, cuyo inventario se estima entre 2.000 y 6.000 minas, aunque la cifra exacta no se conoce públicamente.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

Estrategia y objetivo de la operación

El Estrecho de Ormuz, entre la dictadura de los ayatolás de Irán y Omán, es una de las vías marítimas más estratégicas del planeta, vital para el comercio energético global. La destrucción de estas embarcaciones minadoras forma parte de la campaña estadounidense para garantizar el paso seguro de crudo y gas, evitando interrupciones que podrían disparar los precios internacionales y desestabilizar los mercados.

Según el Comando Central de EEUU (Centcom), las fuerzas estadounidenses «eliminaron múltiples embarcaciones navales iraníes, incluyendo 16 minadoras cerca del Estrecho de Ormuz», asegurando la continuidad del tránsito de mercancías energéticas críticas.

La escalada se produce en un momento de máxima tensión entre Estados Unidos y la dictadura de los ayatolás de Irán, con advertencias militares previas y sanciones económicas que buscan limitar las capacidades iraníes para interferir en el tráfico marítimo.