Ribera ataca a Von der Leyen por sus palabras sobre Irán: «No es la posición defendida por Europa»

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha criticado este martes las recientes declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acerca de la guerra en Irán y la posición de Europa en el conflicto, ya que la UE se ha posicionado a favor de Estados Unidos y ha llamado a no «derramar ni una lágrima por el régimen iraní».

Ribera considera que la manera en la que Von der Leyen ha abordado estos temas no es «acertada» y ha generado «incertidumbre» sobre el papel que la Unión Europea debería desempeñar en los asuntos internacionales.

«La forma en la que introdujo el asunto de hasta qué punto la construcción del orden internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial basado en la Carta de Naciones Unidas, no respondía a los desafíos actuales», ha señalado Ribera.

«No puede quedar en el aire como un espacio de dudas con respecto a si debemos actualizarlo y encontrar la forma en la que afrontar las mejores respuestas a los grandes temas actuales. O si lo dejamos en un cajón y nos olvidamos. Me parece que esto segundo sería un grave error y no tengo la sensación de que sea la posición defendida por Europa ni por los europeos», ha subrayado.

Ribera también ha criticado durante su entrevista en Onda Cero que la presidenta de la Comisión parece estar excediéndose en sus competencias, especialmente en materia de política exterior, un área que corresponde al Consejo Europeo y a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas.

«Ursula von der Leyen hizo una reflexión en voz alta, de la que se puede discrepar o no, y corresponde al Consejo Europeo, que de hecho debatirá este tema la próxima semana junto con la Alta Representante, fijar la posición de la UE en materia de acción exterior», señala Ribera. Añadió que el respeto al derecho internacional es una premisa básica para la construcción de la paz y la estabilidad global.

Teresa Ribera no ha sido la única en ir en contra de las palabras de la presidenta de la Comisión Europea. El primer ministro portugués y responsable del Consejo Europeo, António Costa, se ha desmarcado también de las declaraciones de Von der Leyen, insistiendo en la necesidad de garantizar que el mundo siga funcionando como un sistema basado en normas, defendiendo los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. Costa realizó estas declaraciones en la misma conferencia ante embajadores de la UE donde Von der Leyen habló sobre el «antiguo orden mundial desaparecido».