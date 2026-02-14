Vox destapa que el Consejo de la UE eliminó a ETA de la lista de terroristas sin aviso oficial

ETA ya no sería catalogada como organización terrorista según el Consejo de Europa, alerta Vox. Al menos no parece que conste en el listado europeo donde la banda terrorista debería estar incluida, como lo estaba desde que se creó esta lista, tras el atentado islamista de Al Qaeda contra las torres gemelas del 11 de septiembre en 2001.

La delegación de Vox en el Parlamento Europeo ha descubierto que ETA no aparece, como sí lo hacía en 2017. Una eliminación que coincide con la exigencia que Bildu puso a Pedro Sánchez para seguir apoyándolo y que desató todas las alarmas entre las organizaciones de víctimas de terrorismo ante el blanqueamiento que supondría para la banda sobre la que pesan 379 crímenes sin resolver.

La formación capitaneada en Bruselas por Jorge Buxadé ha alertado que dicha exclusión no aparece publicada de manera oficial ni consta ninguna explicación al respeto. Así como denuncia la vinculación que existe entre Bildu y Antifa, el movimiento político antisistema que está desatando la violencia callejera internacional. Precisamente este viernes, miembros de esta organización asesinaron de una paliza a un joven en Francia en un acto político patriótico.

Vox señala a ETA en el Consejo de Europa

Tras la investigación realizada por Vox, Buxadé ha pedido formalmente al Consejo de Europa que aclare desde cuándo ETA no consta y el motivo, puesto que la formación sospecha que dicha eliminación se debería a la presión de Pedro Sánchez para eliminarla de la lista como pago al pacto que el presidente del Gobierno habría sellado con Bildu.

«Revisando la información sobre el pacto de Sánchez con Bildu comprobamos cuál era el estado real de la lista de organizaciones terroristas de la UE y nos llamó la atención que ETA ya no aparecía. A partir de ahí empezamos a revisar los listados oficiales y vimos que ETA figuraba claramente en 2017, pero que en algún momento posterior desaparece sin que exista una decisión publicada ni una explicación oficial del Consejo», señala Vox a OKDIARIO.

¿La eliminación en la lista podría deberse a que ETA comunicó su disolución como organización terrorista? En Vox aclaran que no, dado que la inclusión o retirada de grupos en esta lista no es automática, «sino que depende de decisiones políticas del Consejo».

«Existen numerosos precedentes de organizaciones terroristas disueltas o inactivas que han permanecido durante años en la lista, precisamente por la gravedad de sus crímenes y por respeto a las víctimas», explican.

«Por eso resulta relevante –señalan– que ETA figurara expresamente en los listados oficiales de 2017, y que su desaparición posterior no vaya acompañada de ninguna decisión pública que lo explique».

El Consejo Europeo incluyo a ETA en esta lista desde su creación, donde entraron también el GRAPO, Hamás o la Yihad Islámica Palestina. Un listado que se sigue actualizándose periódicamente incluyéndose terroristas y organizaciones. La última en entrar ha sido la Guardia Revolucionaria de Irán a finales del pasado enero, por poner un ejemplo.

Por lo que la eliminación de ETA de esta lista de personas, grupos y entidades sujetas a sanciones para luchar contra el terrorismo, así como la prórroga de excepciones humanitarias aparejadas a garantizar que la ayuda llegue a las personas que la necesiten, sería un escándalo mayúsculo.