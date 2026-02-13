Interior gasta 600.000 € en un frontón para la cárcel de Zubieta a la que irán 44 etarras

El Gobierno de Pedro Sánchez ha gastado 600.000 euros en la construcción de un frontón para la nueva cárcel del País Vasco. El centro penitenciario Norte III se abrirá entre los «próximos mayo y junio», según el Gobierno vasco, y al mismo serán trasladados los reclusos de la prisión de Martutene (San Sebastián), entre ellos el ex jefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki, ya en régimen de semilibertad, y otros 43 etarras más.

La construcción de este frontón fue encargada a Ocisa (Obras de Construcción e Instalaciones SA) por 604.814,97 euros (IVA incluido) por parte de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), empresa pública adscrita al Ministerio del Interior y dependiente del Ministerio de Hacienda.

Una actuación que se cerró por ambas partes el pasado mes de octubre y que se ejecutó al margen de la obra principal de la nueva prisión, que recayó, a su vez, por 44,5 millones de euros en la UTE conformada por Acciona Construcción SA, Cycasa Canteras y Construcciones SA y Construcciones Murias SA.

Según los pliegos de este expediente, al que ha accedido OKDIARIO, el Gobierno de Pedro Sánchez justifica así la instalación de un frontón en la nueva cárcel: «Contiguo al edificio deportivo cultural se diseñó una pista polideportiva exterior para el uso de diversas actividades. Sin embargo, el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, responsable de la Administración Penitenciaria que será el usuario final del centro ha comunicado a Siepse la necesidad de disponer de un frontón cubierto para la práctica de la pelota, deporte ampliamente implantado en el País Vasco, y, por lo tanto, necesario para el desarrollo de las actividades deportivas del centro», recoge el contrato.

Extracto del contrato entre el Gobierno y la adjudicataria de la obra del frontón.

En el momento de formalizar el expediente inicial, en mayo de 2024, la titular de la Consejería de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco era Nerea Melgosa Vega, integrante del PNV. Por tanto, la inclusión del frontón en la nueva prisión se trató de otra concesión del Ejecutivo de Sánchez a los nacionalistas vascos. Por parte de Siepse, su presidenta, la ex diputada socialista Sofía Hernanz dio el visto bueno a la obra del frontón.

Entretanto, el pistolero etarra Txeroki, ahora en régimen de semilibertad pese a ser condenado a 400 años de prisión, podrá hacer uso del frontón en la cárcel de Zubieta. Si bien se le permite salir de prisión de lunes a viernes de 8 a 21 horas, debe permanecer en la cárcel los fines de semana. Este régimen ha sido autorizado por el Gobierno vasco que conforman PNV y PSOE.

Pregunta del PP

Por su parte, la adjudicación de la obra principal ha generado polémica recientemente, ya que ha trascendido que Cycasa Canteras y Construcciones SA llegó a pagar 180.000 euros por unos trabajos a Servinabar SL. Esta empresa navarra está vinculada al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que se encuentra en libertad condicional acusado de la gestión de «mordidas» en la adjudicación ilegal de obra pública.

Precisamente, el PP llevó esta controvertida adjudicación al Congreso de los Diputados, preguntando al Gobierno por qué rechazó una oferta de precio inferior y la consideró «baja temeraria». Además, la portavoz de Interior del Grupo Popular, Ana Vázquez, y sus compañeros Macarena Montesinos y Álvaro Pérez advirtieron que otra empresa de la UTE, en este caso, Construcciones Murias SA, no cumplía con las condiciones de solvencia al declararse en concurso de acreedores. Además, los populares remarcaron que no se cumplió el plazo obligatorio de 22 meses para la finalización de las obras.

En cuanto a Cycasa Canteras y Construcciones SA, el Ejecutivo se remitió a los criterios técnicos de la mesa de contratación y alegó que esta empresa no pudo justificar «suficientemente» las razones de su desviación de un 4,05% para presentar una oferta anormalmente baja. No obstante, la UTE ganadora que integraba a una sociedad cliente de la empresa de Cerdán se impuso a otras nueve empresas candidatas, sin contar a la excluida Cycasa.

Y respecto a Construcciones Murias SA, el Gobierno contestó por escrito al Grupo Popular que la UTE cumplía con los criterios de solvencia económica y técnica y «disponía de las clasificaciones exigidas, en este caso, de la suma de las clasificaciones de los componentes de la UTE», según su respuesta con fecha del pasado miércoles.

En relación al hecho de haber rebasado los 22 meses previstos de ejecución, el Gobierno despachó este incumplimiento afirmando que «durante la obra surgieron imprevistos, nuevas necesidades que motivaron ampliar el plazo de la ejecución de las obras por parte de esta Administración».