El giro de 180 grados en la C-5 de Cercanías de Madrid que te afecta hasta este día

La línea C-5 de Cercanías de Madrid, es una de las más utilizadas pero se prepara ahor para un cambio especial, ya que a va pasar a funcionar de manera distinta durante varios fines de semana. El giro afecta a los trenes de madrugada y primera hora y obliga a modificar el recorrido habitual.

El motivo son las obras que se están realizando en Atocha Cercanías. De este modo, y mientras duren, los convoyes no atravesarán Madrid como lo hacen normalmente. La línea quedará partida en dos tramos dentro de ese horario. Eso significa que quienes necesiten cruzar de un extremo a otro tendrán que bajarse en Atocha y continuar en otro tren. Esta situación se mantendrá hasta el 22 de marzo.

El giro de 180 grados en la C-5 de Cercanías de Madrid

Los cambios empezaron el 28 de febrero y se prolongarán durante los cuatro fines de semana siguientes. La fecha prevista para recuperar la normalidad es el 22 de marzo. Sólo afecta a sábados y domingos, y dentro de una franja concreta: desde las 00:30 hasta las 10:00 de la mañana. En esas horas la C-5 no operará como de costumbre. No se suprime el servicio, pero el recorrido se modifica y obliga a reorganizar el trayecto si se necesita cruzar Madrid de un extremo a otro.

La C-5 deja de ser una línea continua

El cambio más relevante es que la línea C-5 dejará de atravesar Madrid de extremo a extremo durante las horas afectadas. En lugar de mantener su recorrido completo, los trenes finalizarán su trayecto en la estación de Atocha.

Esto divide la línea en dos tramos independientes:

Móstoles-El Soto – Atocha Los trenes procedentes de Móstoles terminarán su recorrido en Atocha.

– Atocha Los trenes procedentes de Móstoles terminarán su recorrido en Atocha. Humanes/Fuenlabrada – Atocha Los convoyes que lleguen desde Humanes o Fuenlabrada también finalizarán su trayecto en esa misma estación.

En la práctica, esto significa que quienes necesiten cruzar Madrid en la línea C-5 deberán bajarse en Atocha y realizar un transbordo para continuar su viaje en otro tren de la misma línea. Por ejemplo, un usuario que viaje desde Alcorcón hasta Fuenlabrada, o desde Leganés hasta Móstoles, tendrá que bajarse como decimos en Atocha y subir a otro convoy para completar el trayecto.

Las obras en Atocha Cercanías el motivo para este cambio

El cambio tiene que ver con las obras que se están ejecutando en Atocha Cercanías. Adif está interviniendo en la estación para ganar capacidad y reorganizar parte de la infraestructura. Mientras se realizan esos trabajos, la C-5 es la línea que debe ajustar su funcionamiento en ese tramo horario. La intención es que, una vez finalicen las actuaciones, la circulación sea más fluida, especialmente en líneas como la C-3 y la C-4, que también pasan por este punto.

Atocha concentra buena parte del tráfico de Cercanías en Madrid. Cualquier actuación en sus vías obliga a adaptar el servicio de forma temporal hasta que la estación recupere su operativa habitual.

Qué deben tener en cuenta los viajeros

Renfe recomienda a los usuarios planificar sus desplazamientos con mayor antelación durante estos fines de semana. Las principales recomendaciones son:

Consultar los horarios antes de salir de casa. La web oficial de Renfe y la aplicación de Cercanías ofrecen información actualizada sobre salidas y frecuencias.

antes de salir de casa. La web oficial de Renfe y la aplicación de Cercanías ofrecen información actualizada sobre salidas y frecuencias. Prever un mayor tiempo de viaje . El transbordo obligatorio en Atocha puede alargar el trayecto habitual, especialmente en horas de menor frecuencia.

. El transbordo obligatorio en Atocha puede alargar el trayecto habitual, especialmente en horas de menor frecuencia. Seguir los canales oficiales de información. La compañía comunicará posibles ajustes a través de la megafonía en estaciones, cartelería informativa, su canal de WhatsApp y su cuenta oficial en la red social X.

En cualquier caso, el servicio seguirá funcionando dentro del horario establecido, aunque con este esquema dividido en dos tramos.

Una línea clave en la movilidad del suroeste

La C-5 de Cercanías de Madrid es una de las arterias principales del transporte público en la ciudad. Conecta municipios del suroeste con el centro de la capital y soporta una alta demanda diaria. De este modo, y aunque las modificaciones se concentran en una franja horaria concreta y sólo durante fines de semana, afectan a un perfil de usuario amplio, desde trabajadores de turnos nocturnos, a personal sanitario, pero también empleados del sector servicios, y también como no, viajeros que regresan a casa tras actividades de ocio. El impacto que van a tener estas obras no es permanente, pero sí obliga a cambiar rutinas durante casi un mes.

Hasta cuándo se mantendrán los cambios

Las alteraciones estarán vigentes hasta el domingo 22 de marzo. A partir de esa fecha, si no se producen nuevas comunicaciones oficiales, la línea C-5 recuperará su funcionamiento habitual en horario nocturno y de primera hora. Mientras duren las obras en Atocha, el transbordo en esa estación será obligatorio dentro del tramo horario indicado. El resto del día, el servicio seguirá operando con normalidad. Para quienes utilicen la línea de forma ocasional puede ser un ajuste puntual. Para los usuarios habituales, será un cambio que conviene tener presente cada fin de semana hasta finales de marzo.