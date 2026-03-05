La ayuda de 2.400 euros ya es oficial: el nuevo respiro económico para padres que ya ha recibido luz verde

La Prestación Universal por Crianza es la última ayuda de 2.400 euros que prepara el Gobierno para los padres con hijos menores de 18 años. Esta nueva prestación está dentro de los 100 objetivos de la nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 y está condicionada a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la ayuda de 2.400 euros que tienen en mente Sánchez y compañía de cara a las próximas elecciones.

Pedro Sánchez sigue con su Gobierno a la deriva mientras intenta obrar una remontada milagrosa a base de proclamas políticas anti-Trump o la aprobación de nuevas ayudas para la gente que está en una situación más vulnerable. La última prestación que preparan desde el Ejecutivo es una ayuda de 2.400 euros para los padres con hijos menores de 18 años que se denomina Prestación Universal por Crianza. Esta prestación la podrán solicitar todos los españoles independientemente de sus ingresos económicos y sólo habrá que acreditar residencia legal en España.

Incluso hace unos meses, Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, llegó a celebrar la aprobación de esta ayuda de 2.400 euros, dejando claro en un acto ante los medios que «reducir la jornada laboral e instaurar un nuevo derecho como la prestación universal por crianza va a permitir que haya una mayor redistribución de la riqueza y también del tiempo en nuestro país». Pese a que el ala a la izquierda del Gobierno cantara victoria en su día, la Prestación Universal por Crianza está supeditada a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Y esto parece difícil que vaya a ocurrir.

La ayuda de 2.400 euros que prepara el Gobierno

La Prestación Universal por Crianza es la ayuda de 2.400 euros para los padres por cada hijo menor de 18 años. Esto son 200 euros al mes repartidos en los 12 meses del año a los que podrán acceder los padres con hijos menores de 18 años que tengan residencia legal en España y puedan acreditar el empadronamiento. Esta ayuda también será compatible con otras prestaciones de la Seguridad Social.

Los requisitos para acceder a la Prestación Universal por Crianza, que aún no han sido especificados por el Gobierno, son los siguientes:

Tener un hijo o hijos menores de 18 años.

Tener residencia legal en España.

Estar empadronado en España.

Para acreditar estos requisitos habrá que presentar el libro de familia, certificado de empadronamiento y el Documento Nacional de Identidad de los progenitores o tutores. A falta de novedades, en principio habría que declarar los ingresos anuales, pero esto sería sólo para clasificar a los beneficiarios en función de las rentas, ya que no habrá un límite. En primer lugar, cobrarían esta ayuda de 2.400 euros los ciudadanos más cercanos a la vulnerabilidad.

Esta ayuda de 2.400 horas, según un estudio publicado por UNICEF, podría sacar de la pobreza a más de medio millón de niños y niñas en España. Estas familias a día de hoy también pueden solicitar el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que está vinculado al Ingreso Mínimo Vital y que reparte cuantías de 115 euros para los padres con hijos menores de 3 años, 80,5 euros para los que tengan hijos de entre 3 y 6 años y 57,50 euros para los que tengan hijos entre 6 y 18 años.

A pesar de que desde el Gobierno ya han cantado victoria incluso con la llegada de esta nueva ayuda, la realidad es cruda para el ala a la izquierda de Sánchez, ya que la Prestación Universal por Crianza está supeditada a la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Viendo la falta de apoyos del Ejecutivo en el Congreso, todo hace indicar que esta ayuda de 2.400 euros se guardará en el cajón en el que está la reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz.