Ana Rosa contra Yolanda Díaz: «La más feminista se vio salpicada por silenciar el caso Errejón»

Ana Rosa Quintana ha dedicado su editorial del jueves 26 de febrero a la renuncia de Yolanda Díaz a repetir como candidata de Sumar en las próximas elecciones generales además de la polémica suscitada tras la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de desclasificar los papeles del 23F.

«Buenos días. La desgracia del rey Juan Carlos comenzó por culpa de un elefante, el de Botsuana, pero le perseguía otro desde hace años: El elefante blanco. La desclasificación de los papeles del 23F ha confirmado que el elefante blanco no era el rey, era Alfonso Armada. El monarca dijo durante la intentona del 23F que cualquier golpe militar era contra el Rey y juró que no pensaba abandonar España ni abdicar la Corona porque su intención era defender la Constitución y la democracia. Los documentos desmontan la fábula del elefante blanco y demuestran que en realidad fue un bulo lanzado por la verdadera extrema derecha. Un bulo del que alertó a Moncloa el Partido Comunista dirigido por Santiago Carrillo, señalando que la ultraderecha estaba difundiendo informaciones falsas para implicar a la monarquía, destrozarla y batir y anular al Borbón, como queda reflejado en los papeles», ha arrancado la presentadora de El programa de Ana Rosa.

«En febrero de 1981 ETA asesinaba a una persona cada 5 días. 45 años después. Bildu pide que se desclasifiquen todos los documentos de una democracia que ETA intentó destruir. Pedro Sánchez debería pedir a sus socios de Bildu que para empezar a defender la libertad, desclasifique los 300 asesinatos que aún hay sin resolver. Con la muerte de Tejero muere una época, pero 45 años después tenemos otro elefante en la habitación. El elefante de la ultraizquierda. Yolanda Díaz fue ungida a dedo por la testosterona del macho alfa de la manada de elefantes y cancelada cuando ese mismo dedo la señaló con un piolet. La mujer más feminista del Gobierno también también se vio salpicada por silenciar el caso Errejón. Díaz se va con el ticket electoral de Sánchez bajo el brazo», ha continuado Ana Rosa Quintana.

«Sin Yolanda, el PSOE podría recuperar ahora el apoyo de Podemos y volver a convertirlos en casta con algún ministerio. La exlíder de la llamada izquierda caviar se une a Albert Rivera, Pablo Iglesias, Pablo Casado y tantos otros camino del cementerio de elefantes político. Pero como dijo Yolanda en el Congreso, queda Gobierno de corrupción para rato», ha finalizado para dar paso al programa.