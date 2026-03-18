Jane Fonda critica que Barbra Streisand protagonizara el homenaje a Robert Redford: «Yo tengo más que decir»

El In Memoriam de los Oscar indignó a la audiencia y sigue generando reacciones negativas, la última la de Jane Fonda. La actriz considera una ofensa que Barbra Streisand fuese la elegida para homenajear a Robert Redford.

El protagonista de Memorias de África fue una de las grandes pérdidas de Hollywood en 2025, y la Academia quiso darle un reconocimiento especial en la gala de los Oscar para subrayar el vacío que ha dejado su muerte en la industria del cine. Esa relevancia que se dio a Redford no gustó a todo el mundo: mientras unos expresaron su emoción ante la escena, otros mostraron su indignación porque se diera más importancia a unos fallecidos que a otros en un momento tan solemne.

Para recordar a Robert Redford, Barbra Streisand irrumpió en el escenario del teatro Dolby de Los Ángeles y le dedicó unas palabras especiales. La actriz y cantante recordó al legendario cineasta, con el que compartió horas de rodaje en Tal como éramos (Sydney Pollack, 1973). Lo cierto es que Streisand no evitó darse cierto protagonismo a sí misma al insinuar que fue ella quien se empeñó en dar el papel de Hubbel a Redford.

«Lo rechazó porque dijo que el personaje no tenía sustancia y no servía para nada», contó. Luego, resaltó algunas cualidades del actor: «Tal como éramos es una película de amor, pero también se refiere a una época muy oscura, cuando la gente se delataba una a otra y estaba sujeta a juramentos de lealtad. Él alzó la voz por la libertad de prensa y por las nuevas voces en el cine, algunos de ellos candidatos a los Oscar», reseñó sobre el impulsor del Festival de Sundance, con el que se impulsó también la renovación del cine independiente. Para terminar su intervención, interpretó la banda sonora de Tal como éramos (The Way We Were), mientras la foto de Robert Redford dominaba el escenario, en el centro.

Ahora, ha trascendido una nueva crítica al In Memoriam, aunque en este caso no por resaltar unas figuras sobre otras, sino por las personas escogidas para hacerlo. Jane Fonda se mostró molesta por no ser la elegida para recordar a Robert Redford, y se refirió directamente a Barbra Streisand. La actriz confesó que, cuando lo vio, dijo: «¡¿Por qué Streisand está ahí arriba haciendo eso para Redford?! ¡Ella sólo hizo una película con él y yo cuatro! Tengo más cosas que decir», manifestó en una entrevista con Entertainment Tonight la noche de la gala, aunque se están difundiendo ahora.

Jane Fonda y Robert Redford son una pareja legendaria de Hollywood gracias a los cuatro títulos que protagonizaron juntos en 50 años: La jauría humana (1966), Descalzos por el parque (1967), El jinete eléctrico (1979) y Nosotros en la noche (2017). Con Streisand, sólo protagonizó Tal como éramos. «Siempre estuve enamorada de él. Era un ser humano maravilloso, con unos valores fantásticos. Hizo mucho por el cine. Lo cambió e impulsó el cine independiente».

En el In Memoriam, además de a Robert Redford, se destacó a Rob Reiner, Michele Singer, Catherine O’Hara y Diane Keaton. Sin embargo, hubo sonadas ausencias, como James Van der Beek, Eric Dane o Brigitte Bardot.