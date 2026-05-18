Los chefs Margalida Alemany y Juan Pinel y el cantante Jaume Anglada, embajadores de Mallorca en una campaña del Consell

Los chefs Margalida Alemany, Juan Pinel y el cantautor Jaume Anglada serán embajadores de una nueva campaña de turismo impulsada por el Consell de Mallorca que preside el popular Llorenç Galmés. Bajo el eslogan De bon de veres esta iniciativa promocionará la cultura, gastronomía, tradiciones, paisajes y deporte dentro y fuera de Mallorca.

La campaña cuenta con una inversión de un millón de euros procedentes de los fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS) y será «la primera de muchas», según ha manifestado Galmés.

El Consell busca también mejorar la convivencia entre residentes y visitantes y contribuir a la desestacionalización del turismo. «Tenemos muy claro que apostar por el producto de Mallorca es apostar por nuestra economía y por nuestro paisaje», ha reiterado Galmés.

La campaña también realizará tareas promocionales en España, Alemania y Reino Unido a través de la prensa, revistas, radio y medios digitales, para lo que contará con un presupuesto adicional de 120.000 euros.

La dirección visual de la campaña se articulará en torno a dos líneas creativas: una en la que se muestra el producto local como «parte de la experiencia de vivir en Mallorca» y otra en la que se conecta al producto con su proceso de elaboración, buscando poner en valor los oficios, los materiales y el tiempo que se le ha dedicado.

Galmés ha destacado que el gasto medio de un turista en Mallorca ha aumentado desde 2025 gracias a la contención de visitantes durante la temporada alta y al crecimiento en la baja y que, a lo largo de la actual legislatura, el Consell ha aumentado las ayudas hacia el producto local de Mallorca en un 60 por ciento.

Por su parte, el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, ha explicado que el eslogan refleja una expresión propia de Mallorca que se mantiene en catalán para reflejar la identidad, el origen y la manera de entender el territorio propia de la isla.

«Apostar por el producto de proximidad significa apoyar la economía local, preservar el patrimonio cultural y fomentar un turismo más consciente y conectado con el territorio», ha añadido.

El acto también ha contado con la presencia del nuevo director insular de Turismo para la Demanda y la Hospitalidad, Tomeu Ferragut, y la secretaria del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Binissalem, Margalida Amat, entidad implicada en la promoción de productos de origen mallorquín.