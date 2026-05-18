Cuándo visitará el Papa León XIV Barcelona: recorrido, agenda y todo sobre su estancia

Barcelona ya tiene fecha para una visita que no se repetía desde hace años. El papa León XIV estará en la ciudad entre el 9 y el 11 de junio de 2026, dentro de un viaje a España que se alargará durante casi una semana y que incluye paradas también en Madrid y en Canarias. No se trata entonces de una visita más, sino que de hecho, el propio Vaticano ha planteado este recorrido como uno de los grandes momentos del pontificado, con una agenda intensa y bastante abierta a distintos públicos.

En total, el Papa recorrerá unos 2.500 kilómetros en apenas seis días y participará en más de una veintena de actos, entre discursos, encuentros y celebraciones religiosas. Todo el viaje gira en torno a tres ideas muy concretas: la caridad, el encuentro y la Eucaristía. Y en ese esquema, Barcelona aparece como una de las paradas más completas de las que hará el Papa León XIV, porque combina actos multitudinarios con otros más discretos y personales. Y aunque el programa puede sufrir algún ajuste de última hora, el esquema general de su paso por la ciudad ya está bastante definido y permite hacerse una idea bastante clara de cómo serán esos días.

Agenda del Papa en Barcelona

El papa León XIV aterrizará en Barcelona el martes 9 de junio, después de varios días en Madrid, donde habrá arrancado su visita a España. La llegada será por la mañana, aunque el primer momento relevante no tendrá nada de multitudinario. Antes de grandes actos o escenarios llenos, el Pontífice pasará por la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia para un breve rezo, un gesto más discreto que marca bastante bien cómo se ha planteado este viaje.

Por la tarde celebrará una vigilia en el Estadi Olímpic Lluís Companys que, si se cumplen las previsiones, reunirá a miles de personas. Es el tipo de acto que suele atraer sobre todo a jóvenes y que acaba siendo una de las imágenes más visibles de cada visita papal.

El miércoles 10 arrancará lejos del centro, en Sant Feliu de Llobregat, con una parada que no siempre se ve en este tipo de viajes. El Papa visitará el Centro Penitenciario Brians 1, en una de esas citas que no buscan grandes titulares pero que encajan con el enfoque que se ha querido dar a todo el recorrido por España.

Después, el escenario cambia por completo. De un entorno cerrado se pasa a uno de los lugares más reconocibles de Cataluña, el de la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat. Allí está previsto el rezo del Rosario en un entorno que, más allá de lo religioso, tiene un peso simbólico evidente para la comunidad. Es uno de esos puntos de la agenda que no necesitan demasiada explicación.

Por la tarde, el foco vuelve a Barcelona. La cita será en la iglesia de San Agustín, donde el Papa se reunirá con organizaciones y entidades que trabajan en el ámbito social. No será un acto masivo ni especialmente mediático, pero sí encaja con uno de los mensajes que más se repiten en este viaje: el contacto directo con quienes están sobre el terreno.

Y ya al final del día llegará uno de los momentos más esperados. La Sagrada Familia será el escenario de la celebración de la Santa Misa presidida por el Papa, en un acto que coincide además con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. No es un detalle menor. De hecho, este contexto convierte la ceremonia en algo especialmente relevante para la ciudad.

Tras la misa, está prevista la inauguración de la torre de Jesucristo, la más alta del templo, lo que añade todavía más expectación a la jornada. Se espera un despliegue importante para permitir que miles de personas puedan seguir el acto desde el exterior, ya que el acceso al interior será limitado.

El jueves 11 de junio por la mañana, el Papa pondrá fin a su paso por Barcelona y continuará su viaje hacia Canarias, donde desarrollará la última parte de su agenda en España antes de regresar a Roma.

Durante esos dos días, Barcelona no sólo acogerá actos religiosos. La ciudad lleva semanas preparándose para un evento de esta magnitud, con un dispositivo que implica a instituciones, parroquias y colectivos de distintos barrios. En algunos puntos ya se han organizado actividades previas y se ha comenzado a notar ese ambiente que suelen generar este tipo de visitas.

Dentro del conjunto del viaje, la parada en Barcelona destaca por algo muy concreto y es que reúne en poco tiempo prácticamente todos los elementos que definen este desplazamiento con la celebración de encuentros multitudinarios, actos institucionales, visitas sociales y también momentos más íntimos. Una mezcla que explica por qué esta escala se perfila como uno de los puntos centrales de la visita del papa León XIV a España.