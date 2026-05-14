El Papa León XIV recibirá a Sánchez en el Vaticano días antes de su visita a España

El Papa León XIV recibirá en el Vaticano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, días antes de la visita del pontífice a España. Este encuentro está enmarcado en un viaje del jefe del Ejecutivo a Roma en estas fechas, según su agenda oficial. A la espera de confirmación desde La Moncloa, la cita está prevista para el 27 de mayo.

La reunión será la primera entre Pedro Sánchez y León XIV desde el inicio del pontificado de Robert Prevost, quien, días después del encuentro con el presidente del Gobierno, protagonizará –del 6 al 12 de junio– la primera visita a España de un papa en casi 15 años, con actos previstos en Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Poco tiempo después de la designación de León XIV como sucesor de Francisco, el Gobierno remitió una carta al Vaticano en la que pedía una audiencia con Pedro Sánchez y le invitaba a visitar España. Ambos hechos se darán en los próximos días.

Sánchez se ausentó de la misa de inicio del pontificado de León XIV, donde sí que estuvieron presentes el Rey Felipe y la Reina Letizia, aunque sí habrían tenido una conversación telefónica en la que, según informa EFE, se habló de construir puentes para resolver los conflictos internacionales y de la crisis migratoria, todo en un escenario de búsqueda de la paz y de la dignidad humana.

Sánchez ha visitado en dos ocasiones el Vaticano desde que asumiera la presidencia del Gobierno en 2018, ambas durante el papado de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. La primera de las visitas fue el 24 de octubre de 2020, en plena pandemia de coronavirus, y la segunda en el año 2024.