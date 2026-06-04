Prisión provisional y sin fianza para el detenido por matar a su pareja en Callosa de Segura (Alicante)

La Plaza Número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Orihuela ha acordado este jueves prisión provisional, comunicada y sin fianza para el varón de 48 años detenido el pasado martes por la muerte de su pareja, también de 48 años, en el domicilio que ambos compartían en la localidad de Callosa de Segura, en la comarca de la Vega Baja, en Alicante. El detenido ha quedado investigado en una causa abierta por los delitos de homicidio/asesinato y maltrato en el ámbito de la violencia sobre la mujer. Todo ello, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Agentes de la Guardia Civil detuvieron el martes pasado a un varón de origen español, de 48 años, por la muerte de su pareja, también de 48 años, en el domicilio que ambos compartían en Callosa de Segura. No existían en el seno de la pareja antecedentes de violencia de género. No tenían hijos en común. Ni tampoco vivían menores en el domicilio.Según confirmaron este mismo martes a OKDIARIO fuentes próximas al caso, el hombre confesó la autoría del crimen a la llegada de la patrulla de la Guardia Civil al domicilio, que es donde se produjeron los trágicos hechos.

Del 1 de enero al 4 de junio de este 2023, el número de mujeres víctimas de la violencia de género asciende a 23, contabilizando a la mujer asesinada este martes en la localidad alicantina de Callosa de Segura. De ellas, cuatro en la Comunidad Valenciana. Por lo que respecta a la serie histórica, iniciada hace 23 años, en 2003, el número de mujeres que han resultado víctimas mortales por violencia de género asciende a 1.364.

A lo largo de este jueves, ayuntamientos de la Comunidad Valenciana se han sumado a la convocatoria efectuada desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para condenar la muerte de la mujer víctima de violencia machista. Entre ellos, los de las tres capitales de las tres provincias de la Comunidad Valenciana: Alicante, Castellón y Valencia.