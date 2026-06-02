Detenido por la muerte de su pareja en el domicilio que compartían en Callosa de Segura (Alicante)

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un varón de origen español, de 48 años, como presunto autor de la muerte de su pareja, también de 48 años, en el domicilio que ambos compartían en la localidad de Callosa de Segura, al sur de la provincia de Alicante. Se trata, según ha confirmado el Instituto Armado, de un presunto caso de homicidio en el ámbito de la violencia de género. No existían en el seno de la pareja antecedentes de violencia de género. No tenían hijos en común. Ni tampoco vivían menores en el domicilio. La investigación en torno a este caso está siendo llevada a cabo por el Equipo de Mujer Menor de la Guardia Civil (EMUME).

Según han confirmado a OKDIARIO fuentes próximas al caso, el hombre ha confesado la autoría del crimen a la llegada de la patrulla de la Guardia Civil al domicilio, que es donde se han producido los trágicos hechos. Una posterior inspección ha confirmado que no se han utilizado instrumentos ni armas en el crimen, lo que, a la espera de los resultados que arroje la autopsia, hace sospechar como causa de la muerte un estrangulamiento.

Del 1 de enero al 2 de junio de este 2023, el número de mujeres víctimas de la violencia de género asciende a 23, contabilizando a la mujer asesinada este martes en la localidad alicantina de Callosa de Segura. Por lo que respecta a la serie histórica, iniciada hace 23 años, en 2003, el número de mujeres que han resultado víctimas mortales por violencia de género asciende a 1.364.

No obstante, los agentes de la Guardia Civil continúan trabajando en este caso, que ha sembrado de dolor Callosa de Segura, una localidad ubicada en el corazón de la comarca de la Vega Baja, en Alicante, que cuenta con casi 20.000 habitantes.

En Callosa de Segura, el Ayuntamiento ha convocado tres días de luto oficial por la víctima del asesinato, que arrancan este martes y concluyen el jueves. Además, también se ha convocado un minuto de silencio, a las 19:30 horas de este martes y a las puertas del Ayuntamiento, en memoria de la víctima.