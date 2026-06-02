Mucha gente confunde el olor a cloro con la limpieza, pero ocurre justo lo contrario

Muchas personas asocian el fuerte olor a cloro de una piscina con una limpieza impecable y una correcta desinfección del agua. Sin embargo, esta creencia está lejos de la realidad. Aunque el cloro es un producto esencial para mantener la higiene en piscinas y eliminar microorganismos perjudiciales, el característico olor que perciben los bañistas no suele deberse al cloro en sí. De hecho, cuando el aroma es especialmente intenso, puede estar indicando justo lo contrario: que el agua contiene una cantidad considerable de sustancias contaminantes aportadas por los usuarios y que se están produciendo reacciones químicas no deseadas.

Según explican profesionales de Focus, el olor a cloro penetrante que suele encontrarse en piscinas cubiertas o muy concurridas se origina principalmente por la formación de cloraminas. «Estos compuestos aparecen cuando el cloro libre utilizado para desinfectar el agua entra en contacto con elementos orgánicos como el sudor, la orina, las células muertas de la piel, los restos de cosméticos o el protector solar», mencionan los especialistas. Cuantas más personas utilizan la piscina sin ducharse previamente, mayor es la cantidad de contaminantes presentes en el agua y, por tanto, más cloraminas se generan. Por esta razón, una piscina con un olor intenso no necesariamente está más limpia, sino que puede reflejar una acumulación importante de residuos orgánicos que dificultan el correcto funcionamiento del sistema de desinfección.

¿Por qué aparece el olor a cloro?

El cloro desempeña una función fundamental en cualquier piscina. Su principal misión es eliminar bacterias, virus, hongos y otros microorganismos que podrían poner en riesgo la salud de los bañistas. Este producto químico actúa constantemente para mantener el agua segura y apta para el baño.

El problema surge cuando el cloro libre reacciona con sustancias orgánicas presentes en el agua. Estas sustancias proceden principalmente de los propios usuarios y pueden incluir sudor, orina, restos de piel, maquillaje, cremas corporales y protectores solares. Al producirse esta reacción química, aparecen las llamadas cloraminas.

Las cloraminas son las verdaderas responsables del característico olor a cloro que muchas personas identifican erróneamente como bueno. “Cuanto mayor sea la concentración de estas sustancias, más intenso será el aroma que desprende la piscina”, sostienen desde Focus.

¿Qué revelan las cloraminas sobre la calidad del agua?

La presencia de cloraminas no solo genera mal olor. También puede ser una señal de que la calidad del agua está empeorando. Cuando existen demasiados contaminantes orgánicos, el cloro disponible se consume reaccionando con ellos y pierde parte de su capacidad para eliminar microorganismos.

Según Laboratorios Lilian, el llamado cloro combinado, formado por las cloraminas, posee un poder desinfectante mucho menor que el cloro libre. «Esto significa que una piscina con abundantes cloraminas puede estar menos protegida frente a bacterias y otros agentes patógenos, incluso aunque desprenda un fuerte olor», aseguran.

Por este motivo, los responsables del mantenimiento de las instalaciones deben controlar regularmente los niveles químicos del agua y garantizar una adecuada renovación y filtración.

¿Cómo afecta el olor a cloro a la salud?

Las cloraminas no solo resultan desagradables para el olfato. También pueden provocar diversos efectos sobre la salud, especialmente cuando su concentración es elevada o cuando las personas pasan mucho tiempo expuestas a ellas.

Según los expertos de Chemical Safety Facts, estos compuestos pueden irritar los ojos, la piel y las vías respiratorias. «Los síntomas más habituales incluyen enrojecimiento ocular, picor, molestias cutáneas, tos e incluso dificultades respiratorias en personas sensibles», advierten los profesionales.

Las personas con asma o problemas respiratorios previos suelen ser las más vulnerables a estos efectos. Además, los espacios cerrados favorecen la acumulación de cloraminas en el aire, por lo que las piscinas cubiertas requieren sistemas de ventilación especialmente eficaces.

¿Cómo evitar la formación de cloraminas?

Reducir la presencia de cloraminas es una responsabilidad compartida entre los gestores de las piscinas y los usuarios. Una de las medidas más sencillas y eficaces consiste en ducharse antes de entrar al agua.

Este hábito permite eliminar gran parte del sudor, los aceites corporales, los cosméticos y los restos de protector solar que podrían reaccionar posteriormente con el cloro. Aunque pueda parecer un gesto insignificante, tiene un impacto muy importante en la calidad del agua.

También es recomendable evitar orinar en la piscina y respetar las normas de higiene establecidas por cada instalación. Gracias a estas prácticas, el cloro puede cumplir mejor su función desinfectante y se reduce notablemente la aparición del desagradable olor a cloro asociado a las cloraminas.