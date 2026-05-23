Cómo bañarte gratis en las piscinas de la Comunidad de Madrid: el truco que va a cambiar tu verano 2026

Este fin de semana se esperan temperaturas elevadas en gran parte del país, y también Madrid por lo que seguro que son muchos los que aprovechan para ir a alguna de las piscinas de la comunidad madrileña que ya abrieron sus puertas hace unos días, pero ¿sabías que existe un truco en el caso de que quieras entrar y bañarte gratis? Seguro que muchos ya lo conocen y puede que otros no, de modo que os los desvelamos a continuación.

Desde el pasado viernes 15 de mayo, día en el que además se celebró San Isidro, ya están en marcha las piscinas de la Comunidad de Madrid y lo estarán hasta el 6 de septiembre, así que queda por delante todo el verano. Pero lo curioso no es eso sino que lo que mucha gente no sabe es que, en algunos casos, ni siquiera hace falta pagar para entrar. No es un chollo escondido ni nada ilegal, sino que es una manera de entrar para bañarte gratis que se recoge en las normas de entrada a las piscinas, sólo que pasa bastante desapercibida. Y claro, quien la conoce, la aprovecha.

Cómo bañarte gratis en las piscinas de la Comunidad de Madrid

La clave está en algo en lo que tal vez no hayas pensado y que es el Carnet Joven. Si lo tienes, puedes entrar gratis en varias piscinas de la Comunidad de Madrid sin pagar un solo euro, algo que cambia bastante el plan si eres de los que va a menudo.

Esto se aplica en instalaciones como las del Canal de Isabel II, San Vicente de Paúl o el Parque Deportivo Puerta de Hierro. Todas ellas abren todos los días, de 11:00 a 19:45, así que hay margen de sobra para organizarse.

Ahora bien, tampoco es algo de lo que vayas a poder abusar si tenemos en cuenta que solo puedes coger una entrada al día y las plazas no son infinitas. De hecho, en cuanto empieza a apretar el calor, vuelan. Por eso mucha gente ya está pendiente desde primera hora. Y ojo con esto, porque tiene truco ya que si reservas y no vas, no pasa nada la primera vez, pero si te ocurre dos veces, te quedas sin poder seguir reservando durante el resto del verano. Así que mejor tenerlo en cuenta.

La piscina M86 funciona diferente

Luego está el caso de la M86, que suele generar dudas. Aquí no es gratis, aunque tengas el Carnet Joven. La gestión es distinta ya que lo que sí hacen es añadir un descuento del 20%, así que la entrada se queda en unos 4 euros. No es mucho, pero ya no hablamos de acceso gratuito como en el resto. Aun así, sigue siendo una opción interesante si quieres cambiar de sitio o buscas otro tipo de instalaciones.

Cuánto cuesta realmente ir a la piscina si no entras gratis

Si no puedes acogerte a este acceso gratuito o no consigues plaza ese día, tampoco es que los precios sean disparatados. La entrada general está en 5 euros, que para un día entero no está mal. Además, si tienes Carnet Joven pero no has llegado a tiempo para las plazas gratis, te aplican ese mismo descuento del 20%.

Luego están las tarifas reducidas, con un 30% menos, para mayores de 65 años, niños entre 3 y 13 y familias numerosas. Y en algunos casos concretos, directamente no se paga, como en el de personas con discapacidad reconocida (33% o más) con acompañante, menores de tres años o víctimas del terrorismo.

Cómo conseguir entrada sin quedarte fuera

Para hacerte con tus entradas puedes ir a la taquilla pero lo más práctico es sacarla antes por Internet. Se puede hacer desde el portal de inscripción o desde la app DeportesCM. Es rápido y te aseguras no quedarte fuera, sobre todo en días complicados.

Eso sí, no puedes comprar para otro día, ya que sólo sirve para el mismo día en el que vas a ir. Esto obliga a estar un poco pendiente, porque no vale dejarlo todo preparado con antelación. Y en el caso de personas mayores o con discapacidad, sí pueden acudir a taquilla desde las 10:30 sin problema.

Otras zonas de baño que también puedes visitar en la Comunidad de Madrid

Las piscinas de Madrid ya están abiertas y podemos disfrutarlas todo el verano, e incluso gratis, pero si no eres de cloro o buscas opciones en el caso de que la piscina a la que querías ir esté llena, la Comunidad cuenta con otras zonas de baño. Es el caso por ejemplo del embalse de San Juan que es el más conocido, y es casi como una playa dentro de Madrid. Luego está la playa del Alberche, que en fines de semana se llena bastante, o Las Presillas, en Rascafría, que tiene un ambiente más tranquilo. Y por último está Los Villares, en Estremera, menos masificado y más desconocido, pero precisamente por eso mucha gente lo prefiere. Son alternativas que cada vez usa más gente, sobre todo cuando las piscinas están hasta arriba.