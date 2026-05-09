Cuándo abren las piscinas municipales de Madrid en 2026: fecha, horarios, precios y dónde comprar entradas

Las piscinas municipales de Madrid están ya muy cerca de arrancar una nueva temporada de verano, de modo que son muchas las personas que ya se preguntan si abrirán todas las instalaciones a la vez y cuánto costarán las entradas este 2026. Con varios días de calor seguidos en la capital y San Isidro a apenas una semana, el interés ha vuelto a dispararse, sobre todo entre quienes pasan buena parte del verano en la capital.

El Ayuntamiento todavía no ha presentado una campaña general completa con toda la información actualizada para este verano, pero sí hay varios datos que ya se conocen. Los precios públicos de 2026 están aprobados, el sistema de turnos seguirá prácticamente igual y la previsión es que gran parte de las piscinas vuelvan a abrir alrededor del 15 de mayo, como ocurrió el año pasado. De hecho, en Madrid casi todo el mundo asocia ya esa fecha con el comienzo no oficial del verano. Puede que luego lleguen semanas más suaves o incluso tormentas, pero cuando las piscinas municipales empiezan a funcionar, la sensación es que la temporada cambia completamente en la ciudad.

Cuándo abren las piscinas municipales de Madrid en 2026

Aunque el Ayuntamiento no ha confirmado todavía el calendario completo de apertura para toda la red municipal, la referencia sigue siendo la campaña de 2025. El verano pasado las piscinas comenzaron la temporada el 15 de mayo y permanecieron abiertas hasta el 7 de septiembre. Todo apunta a que este año el funcionamiento será muy parecido. Eso sí, no todas las instalaciones abrirán necesariamente el mismo día. En Madrid esto pasa prácticamente cada verano porque siempre hay centros deportivos que llegan con obras pendientes, revisiones técnicas o trabajos de mantenimiento que retrasan la apertura unas semanas más.

El año pasado ocurrió con piscinas como Vallecas o Palomeras, que empezaron más tarde que el resto. Este verano también siguen en obras varias instalaciones importantes, entre ellas Peñuelas, Moscardó, Orcasitas, Vicente del Bosque o Luis Aragonés. La idea del Ayuntamiento es que puedan ir incorporándose poco a poco conforme terminen los trabajos.

Mientras tanto, otras piscinas municipales sí suelen estar disponibles desde el inicio de campaña. Entre las más frecuentadas aparecen Casa de Campo, Aluche, Hortaleza, San Blas, Moratalaz, La Elipa o Plata y Castañar, instalaciones que cada verano reúnen a miles de personas durante los fines de semana y las jornadas de más calor.

Cuáles serán los horarios

En cuanto a los horarios, tampoco se esperan cambios importantes. El modelo actual lleva varias temporadas funcionando igual y el Ayuntamiento mantiene la misma estructura para repartir mejor el aforo durante todo el día con tres franjas:

Mañana: de 10:00 a 15:00 horas.

Tarde: de 16:00 a 21:00 horas.

Día completo: de 10:00 a 21:00 horas.

Las personas que compren acceso de jornada completa recibirán además una pulsera identificativa para poder entrar y salir de la instalación durante todo el día.

Este sistema por turnos empezó hace unos años y terminó quedándose de forma permanente. En días de muchísimo calor permite controlar bastante mejor la capacidad de las piscinas y evitar que algunas instalaciones se saturen demasiado rápido. Y eso en Madrid ocurre con frecuencia durante julio y agosto. Hay jornadas donde las entradas se agotan pronto, sobre todo en fines de semana o cuando coinciden varias tardes seguidas de temperaturas muy altas.

Los precios de las piscinas municipales de Madrid para 2026

El Ayuntamiento sí ha publicado ya el cuadro oficial de precios públicos para este año y las tarifas apenas cambian respecto al verano pasado. De este modo, los precios para acceder durante toda la jornada quedan de esta manera:

Menores de 5 años : entrada gratuita.

: entrada gratuita. Infantil hasta 14 años: 2,70 euros.

2,70 euros. Jóvenes de 15 a 26 años : 3,60 euros.

: 3,60 euros. Adultos entre 27 y 64 años: 4,50 euros.

Mayores de 65 años: 1,35 euros.

Además, las personas con discapacidad seguirán teniendo acceso gratuito y también continúan los bonos de 10 sesiones, pensados sobre todo para quienes utilizan las piscinas municipales de manera habitual durante todo el verano. Todavía no aparece publicado oficialmente el desglose definitivo para los turnos parciales de mañana y tarde, aunque la referencia del año pasado mantenía precios bastante más bajos para quienes solo acudían media jornada.

Cómo comprar las entradas para las piscinas municipales

La venta de entradas volverá a hacerse tanto online como presencialmente. Los usuarios podrán comprarlas en las taquillas de cada centro deportivo, a través de la web municipal y también desde la aplicación Madrid Móvil.

La principal novedad este verano será la posibilidad de pagar mediante Bizum en la compra anticipada. Es un sistema que el Ayuntamiento llevaba tiempo preparando y que busca agilizar las reservas desde el móvil, especialmente en los días donde las entradas duran muy poco disponibles.

Las piscinas de la Comunidad de Madrid y las zonas naturales de baño

Más allá de las instalaciones municipales del Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid también volverá a abrir sus propias piscinas de verano entre mediados de mayo y principios de septiembre.

Entre las más conocidas aparecen la piscina del Canal de Isabel II, el complejo deportivo Puerta de Hierro o las instalaciones de San Vicente de Paúl, situadas en Carabanchel. También sigue destacando el Centro Deportivo M-86, construido originalmente para albergar los Mundiales de Natación de 1986.

Además, muchas personas optan durante el verano por escapar unas horas fuera de la capital y acudir a algunas de las zonas naturales habilitadas para el baño en la región. Las más conocidas continúan siendo el embalse de San Juan, Playa del Alberche, Las Presillas y Los Villares, lugares que vuelven a llenarse cada año cuando llegan las primeras olas fuertes de calor en Madrid.