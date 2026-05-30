Cinco ideas que nos han inspirado para lucir las chanclas de toda la vida al estilo neoyorquino

No es momento para encasillar a la moda. Es una reflexión que podemos ver en el fenómeno que estamos viendo en las últimas pasarelas y que, como consecuencia, está llegando a las calles. Vemos entonces como las chanclas, una prenda que nació para hacer de la playa su terreno, está cambiando por completo y ha tomado las calles como su escenario principal. Y ahora que la moda está en un momento donde todas las tendencias señalan a la mínima expresión, las icónicas chanclas de dedo, o flip flops, se han convertido en una de las tendencias más asentadas e inesperadas de este momento y así es como la están llevando las gurús de la moda.

Es algo que nos ocurre a todas: cuando llega el verano la indecisión se adueña del momento de elegir calzado y alimenta la duda de ver cómo podemos elegir algo que sea sencillo, fresco y que no desentone con un look elegante. ¿Cuándo hubieras imaginado que la solución estaba en unas chanclas? Sólo que la imagen que tenemos de ellas ha evolucionado, se ha adaptado a las tendencias y ha evolucionado hacia una estética más sofisticada.

Las culpables han sido las pasarelas y la forma en que han evolucionado. Realmente, las chanclas como tal son una interpretación de las sandalias japonesas zōri, que empezaron a popularizarse tras la Segunda Guerra Mundial. Llegarían a zonas costeras para convertirse en un básico del estilo de los surferos y, así, en los 60, la icónica firma Havaianas democratizaría su uso y lo extendería a todos los rincones del mundo.

Hasta ahora eran únicamente eso: un zapato sencillo anclado a una ola estética muy de playa. Pero estamos viviendo un momento en el que la moda ha decidido indagar en el baúl de los recuerdos, rescatar prendas del uso diario y convertirlas en iconos de estilo. Su época cíclica más transformadora, en definitiva.

Y aquí entra el rol de las pasarelas. Imagina que hace un par de años te dicen que firmas como Bottega Veneta, Miu Miu, Ferragamo, Gucci, ALAÏA o Hermès iban a sacar a sus modelos en flip flops a las pasarelas donde se debaten las tendencias de cada temporada.

Seguramente te hubieses reído o, por lo menos, habrían tildado esta idea como algo marciano. Y, sin embargo, es una realidad que hoy las chanclas son uno de los best sellers de estas firmas. Porque en los últimos años se han convertido en un zapato versátil, que se adapta fácilmente a la transversalidad y elegancia de unos pantalones con pinzas, combina con el denim y sirve para dar sentido a los looks más informales.

Ya lo expresaron las grandes maisons de la moda, pero es que el street style está confirmando esta tendencia. Vemos como personalidades distinguidas, iconos de la moda o figuras relevantes del mundo de la moda ya han sumado este básico a su armario. Y lo combinan con todo, dejando todo un book de inspiración para que puedas tomar nota y elegir tus próximos looks del verano.

Con tacón ‘kitten’

En su versión más elegante, las chanclas con tacón kitten se han consolidado como un icono tras dos temporadas seguidas siendo la opción estrella para los looks más arreglados. Juegan con esa estética coquette y se han convertido en la alternativa a los tacones para esos días donde el dress code pide ser algo más elevado, con un toque más actual.

Con tachuelas

Havaianas, un clásico en esto de poner las chanclas en boca de todos, ha protagonizado algunas de las colaboraciones que más están dando de qué habar este verano. Una de ellas es la que trae de vuelta las chanclas en su versión más sofisticada: con tachuelas y rindiendo homenaje en cierta medida al estilo old money.

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Todo al rojo

La fiebre roja está llegando a las chanclas en el street style en los últimos años. Bien sea con un toque boho, con unos vaqueros o con un toque más arreglado, las chanclas rojas se están consolidando como un icono para las it girls del momento. Este nuevo tono, además, se llama Ruby Red y ya es un imprescindible en los looks de ciudad.

Y en combinación

Como hemos señalado, el rojo ha venido esta semana como una de las grandes sorpresas que han salpicado a las fashion victims. Pero la dupla que juegan con el negro han hecho que las chanclas con las tiras rojas y la suela negra, y vicebersa, o jugando con el granate se hayan adentrado en las nuevas tendencias con la misma facilidad.

De goma

Lejos de buscar la complejidad en los materiales, las chanclas vuelven a su esencia más clásica, haciendo de la goma el material predilecto para estos zapatos. Como hemos dicho, la sencillez y la vuelta a la esencia es lo que ha traído a las chanclas de vuelta así que, ¿para que complicarnos?