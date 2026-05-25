Robert de Niro y la reflexión sobre la melancolía y la nostalgia: «La soledad me ha acompañado toda la vida…soy el hombre solitario de Dios»

Puede que las generaciones más jóvenes no sepan exactamente qué es Taxi Driver, pero lo cierto es que hablamos de uno de los grandes clásicos de la historia del cine. La película, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por un inmenso Robert De Niro, dejó escenas que todavía hoy siguen circulando por redes sociales constantemente, sobre todo cuando se habla de soledad, cansancio emocional o esa sensación extraña de sentirse fuera de lugar incluso estando rodeado de gente.

«La soledad me ha acompañado toda la vida. En bares, en coches, en las aceras, en las tiendas, en todas partes. No hay escapatoria. Soy el hombre solitario de Dios». La frase pertenece a Travis Bickle, el personaje que interpreta Robert De Niro en la película, y sigue apareciendo una y otra vez en publicaciones relacionadas con la melancolía o el aislamiento emocional. Han pasado casi cincuenta años desde el estreno de Taxi Driver y, aun así, el monólogo continúa resultando incómodamente actual.

Robert de Niro y la reflexión sobre la melancolía y la nostalgia

Parte de la fuerza de esa escena está en su sencillez. El personaje de Robert De Niro no habla de grandes tragedias ni intenta sonar filosófico. Simplemente enumera lugares cotidianos donde cualquiera podría pensar que es imposible sentirse solo. Sin embargo, él transmite justamente lo contrario ya que como se refleja en la película, la soledad no siempre tiene que ver con estar físicamente aislado. A veces aparece incluso cuando uno está rodeado de ruido, conversaciones y personas.

Ese es uno de los motivos por los que tanta gente sigue conectando con la frase a pesar de que la psicología y el carácter que tiene el personaje de Travis Bickle. Muchísimas personas reconocen esa sensación de desconexión, especialmente en las grandes ciudades o en una época donde las redes sociales han multiplicado las relaciones superficiales. Hay gente que pasa el día hablando con otros, trabajando o mirando constantemente el teléfono y aun así siente un vacío enorme al llegar a casa. Taxi Driver consiguió retratar esa emoción décadas antes de que la salud mental se convirtiera en un tema habitual en internet.

Una pelicula que marcó un antes y un después

La película se estrenó en 1976 y rápidamente se convirtió en una obra de culto. Martin Scorsese mostró una Nueva York oscura, sucia y bastante agresiva, muy distinta a la imagen turística que suele aparecer en otras películas. La ciudad funciona casi como una extensión de la cabeza de Travis Bickle, un veterano de Vietnam incapaz de adaptarse a la vida cotidiana después de regresar de la guerra. Trabaja por las noches como taxista, apenas duerme y poco a poco empieza a perder el contacto con la realidad.

Robert De Niro fue clave para que el personaje terminara siendo tan creíble. El actor ya era conocido por implicarse muchísimo en sus papeles, pero con Taxi Driver llevó esa obsesión todavía más lejos. Según se ha contado muchas veces, llegó a conducir taxis reales por Nueva York para entender cómo era la rutina nocturna de los conductores y cómo se movían por la ciudad. También modificó su aspecto físico y trabajó los silencios, la mirada y los gestos del personaje hasta convertirlo en alguien profundamente incómodo.

Esa interpretación terminó consolidando la colaboración entre De Niro y Martin Scorsese, una de las más importantes de Hollywood. Después llegarían películas como Toro Salvaje, Uno de los nuestros, Casino o El cabo del miedo. Pero para mucha gente, Travis Bickle sigue siendo uno de los personajes más impactantes de toda su carrera precisamente porque parece una persona real. No transmite la sensación de estar viendo a una estrella de cine actuando. Más bien parece alguien roto emocionalmente, perdido dentro de una ciudad gigantesca y completamente indiferente.

Un monólogo que conecta con las generaciones actuales

Lo curioso es que la frase del «hombre solitario de Dios» continúa encontrando nuevos espectadores cada año. Muchos jóvenes descubren ahora Taxi Driver por primera vez y terminan compartiendo el monólogo porque sienten que describe emociones muy actuales. La película no intenta dar respuestas fáciles ni convertir la tristeza en algo bonito. Simplemente enseña a una persona incapaz de conectar con el mundo que la rodea. Y quizá por eso sigue dando tanto que hablar incluso medio siglo después.

Además, el propio Robert De Niro ha terminado convirtiéndose con el tiempo en una figura casi inseparable del cine estadounidense de los años setenta y ochenta. Nacido en Nueva York en 1943 y criado en Little Italy, comenzó a actuar siendo muy joven después de estudiar con profesores legendarios como Lee Strasberg o Stella Adler. Su fama de actor perfeccionista creció precisamente por películas como Taxi Driver, donde desaparecía completamente dentro del personaje. Esa capacidad para transmitir cansancio, rabia y tristeza casi sin hablar es una de las razones por las que Travis Bickle sigue resultando tan inquietante hoy. Incluso quienes nunca han visto la película completa reconocen inmediatamente la escena y la sensación de vacío que transmite el personaje todavía en publicaciones compartidas diariamente en internet y redes sociales.