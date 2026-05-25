Más elegantes que las zapatillas de estar por casa, más frescas que los mocasines: el calzado perfecto para el verano

El calzado perfecto para el verano te sorprenderá en todos los sentidos, deberemos estar preparados para afrontar una serie de momentos en los que caminar cómodamente debe ser esencial. Estos días en los que quizás tendremos que empezar a prepararnos para una serie de elementos que van de la mano y que puede ser esencial que tengamos en mente. Este calzado del verano puede acabar siendo la mejor opción en lo que tenemos por delante y más.

Podemos invertir en una pieza que tendremos en nuestro poder de una forma sorprendente y que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Un giro radical en la manera de buscar zapatillas nos estará esperando, en especial, en estos días en los que necesitamos un calzado cómodo que se adapte a nuestro ritmo de vida. Vamos siempre corriendo y eso quiere decir que tocará estar preparados para afrontar determinados cambios. Estos días en los que quizás nos podamos sumergir de lleno en una marca de bajo coste como Zara. Tiene complementos de buena calidad a un precio que quizás nos sorprenderá, incluido estos mocasines en forma de mule que quedan especialmente bien.

Este es el calzado perfecto para el verano

Este verano necesitamos empezar a cuidar un poco más cada una de las prendas que llevamos. Queremos que sean cómodas, pero también que puedan aportarnos unas mínimas garantías. La durabilidad es un elemento esencial que quizás hasta ahora no habíamos tenido en consideración.

Es hora de tener en mente un tipo de calzado que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. De tal forma que hasta la fecha no sabíamos este tipo de detalles que nos estarán esperando pueden convertirse en la excusa perfecta para ir a una tienda como Zara.

En busca de una nueva colección que, sin duda alguna, será la que nos conquistará. Esta temporada lo que queremos empezar a tener en cuenta algunos detalles que pueden convertirse en el mejor aliado de una temporada en la que tocará buscar los complementos y las prendas adecuadas.

Buscamos una serie de elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más. De una combinación ganadora que podría acabar siendo la que nos acompañará en breve. Un calzado que puede ser el que nos dará un elemento esencial en estos días.

Este calzado tipo mocasines son más elegantes que las zapatillas de estar por casa

Las zapatillas de estar por casa se quedan atrás con un calzado que puede convertirse en la antesala de algo más. Es momento de poner en práctica un tipo de elemento que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestro día a día, si lo que buscamos es un buen básico.

Los mocasines son un calzado que a medida que avanzamos en el tiempo, descubrimos un buen aliado de los cambios de tendencia. Este calzado que puede tener nombre propio y que, sin duda alguna representa el inicio de una nueva generación de mujeres.

Zara tiene un mocasín destalonado de piel a un precio de saldo. Los expertos de Beatnik shoes nos sumergen de lleno en el origen de este calzado: «La evolución de los mocasines de mujer ha sido enorme. Y en los últimos años se han convertido en un básico en cualquier armario. Hemos visto como han pasado de ser percibidos como un calzado que recordaba al colegio a ser reconocido como una pieza muy elegante. Si quieres ver el origen de los mocasines o loafers, aquí tienes un link a esta entrada de nuestro blog. Allí buceamos en la historia y llegamos hasta los inventores en la bella Noruega de principios de Siglo».

Siguiendo con la misma explicación: «Era fácil en los años treinta y cuarenta ver en los medios a las actrices de Hollywood vestir penny loafers. De hecho el desarrollo de la estética femenina más profesional y con un cierto estilo casual hizo que los mocasines fueran parte del armario de la mujer moderna de ese periodo. Su combinación más usual a la hora de vestir era con pantalones de todo tipo de corte y largo. Y por otro lado, era vestido como zapato casual por las chicas más jóvenes, tanto en esta década como en las siguientes. En la década de los años cincuenta, el estilo femenino de la época se volcó en tacones y salones. Pero no serán los únicos modelos. Hay estilos de vida diferentes que se van abriendo camino. Y la mujer trabajadora y profesional abre el abanico de sus preferencias a los zapatos bajos. Aquí, junto con las bailarinas, los mocasines van a ser preponderantes. Es un modelo con una estética diferente y absolutamente moderna, unisex y contemporánea».