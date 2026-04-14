Es una obra maestra de los 80 y está gratis en el streaming: ¿la mejor interpretación de Robert De Niro?

Resulta enormemente complicado establecer una «mejor película», al hablar de leyendas vivas del celuloide como Robert De Niro. Con dos premios de la Academia a su espalda y ocho nominaciones totales a las estatuillas doradas, el actor fetiche de Martin Scorsese está considerado como uno de los intérpretes más relevantes de la historia del séptimo arte, al la altura de nombres de la talla de Marlon Brando, Al Pacino, Daniel Day Lewis o Katherine Hepburn. Y lo normal al pronunciar su nombre es que, a continuación, resuenen en la mente de los cinéfilos obras maestras del impacto cultural de Taxi driver (1976), Toro salvaje (1980) o El cazador (1978). Sin embargo, nuestra recomendación de hoy es un largometraje infravalorado de su filmografía, un título inolvidable que está disponible gratis en el streaming por tiempo limitado: Érase una vez en América.

Quentin Tarantino tiene esa teoría de cómo los cineastas deberían retirarse antes de comenzar a devaluar su currículum fílmico con trabajos menores. Pero nuestra prescripción audiovisual actual niega la mayor, Érase una vez en América no es sólo la última cinta como director de Sergio Leone, sino que seguramente represente la cima narrativa de su carrera. En su época dorada, el realizador italiano nos regaló en los 60 la maravillosa trilogía del dólar (Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo).

Tras este tríptico repleto de zooms, tiroteos y aventuras y, erigido como un mito fundacional dentro del Spaghetti Western, Leone firmó su obra más madura dentro del subgénero del oeste, Hasta que llegó su hora (1968). No obstante, el culmen de su vida autor todavía tardaría casi 15 años en llegar y ahora, todo el mundo puede verla gratis en el streaming gracias a RTVE Play, pues en el día de ayer, La 2 emitió Érase una vez en América en su ciclo de cine clásico. Pasando así a formar parte del catálogo de la plataforma por tiempo limitado.

Está gratis en el streaming por tiempo limitado: ‘Érase una vez en América’

La película se convirtió en una obsesión para Leone, hasta el punto de rechazar dirigir El padrino y esperar hasta poder conseguir los derechos de autor de la novela The Hoods de Harry Grey (pseudónimo del gánster Herschel Goldberg).

Tras un proceso de guion infernal y un largo rodaje y montaje, el director presentó una edición de 6 horas que horrorizó a los productores y que terminaría con un recorte masivo en una pieza final Estadounidense de 139 minutos que otorgaba a la historia un orden cronológico y que no contaba con el permiso del propio Leone. Provocando de esta forma una batalla creativa que terminaría deteriorando la salud del realizador, el cual no volvió a dirigir nada más antes de su muerte en 1989.

Por suerte, RTVE Play ofrece gratis en el streaming el montaje europeo de casi cuatro horas de Érase una vez en América. Eso sí, desaparecerá del servicio público de vídeo bajo demanda el próximo 13 de mayo y entonces sólo estará en el abanico de contenidos de Disney Plus y Prime Video.

La trama abarca medio siglo de historia a través de una odisea trágica de un grupo de amigos, centrándose en las figuras de Noodles (De Niro) y Max (James Woods). Juntos forman una banda criminal que va desde la infancia de los años 20 a la adultez de los años 30, dentro del enclave de la Ley Seca. Esta no es en cambio, una historia de mafiosos al uso. Érase una vez en América representa un carrusel vital sobre el propio crecimiento del país, la amistad, el fin de la inocencia y el paso del tiempo, con un regreso nostálgico del protagonista, quien vuelve 35 años después para descubrir una terrible verdad y encontrar quizás, una redención imposible.

Un De Niro pletórico

Aparte de la dirección de Leone y la bella banda sonora de Ennio Morricone, el filme funciona gracias a un casting repleto de actuaciones memorables, con personajes magníficos a los que dan vida Elizabeth McGovern, Tuesday Weld, William Forsythe, Treat Williams, Jennifer Connelly y Joe Pesci, entre otros.

Pero el papel de De Niro es fundamental, gracias a un ejercicio de contención interpretativa que pocas veces le hemos visto perpetrar a lo largo de su carrera. Simplemente con la mirada, su Noodles lo dice todo: una cápsula del tiempo emocional que representa el alma y retrato de la tristeza y el remordimiento.