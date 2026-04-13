Mejor que ‘La sustancia’: Prime Video acaba de estrenar el body horror que te hará apartar la mirada

En 2024, La sustancia rompió ciertos tabúes del cine comercial. Pues entre otras cosas, no es nada habitual que una cinta del nicho body horror (horror corporal) logre ese éxito comercial y sobre todo, una presencia académica que consiga acumular hasta cinco nominaciones en los Oscar. El fenómeno tuvo que ver claro está, con la narrativa detrás del resurgimiento actoral Demi Moore. Pues en realidad, la segunda película de Coraline Fargeat como directora tampoco era un ejercicio brillante dentro del propio género. Ahora, sólo dos años después, Prime Video estrena Together: una apuesta no apta para sensibles que consigue apartar la mirada de los espectadores a través de sus secuencias completamente viscerales.

El largometraje llegó a los cines el año pasado, bajo la distribución del sello independiente Neon. Arrastrada por la tendencia temática del terror y aupada por el reclamo mainstream de ver más proyectos como La sustancia, el filme recaudó unos meritorios 32 millones de dólares, partiendo de un presupuesto de 7 millones. Seis meses después, Prime Video ha añadido Together a su catálogo con el objetivo de ampliar ese alcance y poder encontrar la viralidad que la historia protagonizada por Moore obtuvo en su llegada a Filmin. Pero ¿de qué trata realmente esta producción australiana? ¿dónde hemos visto antes a sus protagonistas? ¿merece la pena su visionado?

Prime Video estrena ‘Together’

El argumento nos pone en la piel de Tim y Millie, una pareja en crisis que decide mudarse al campo para intentar salvar su relación, imponiendo un nuevo comienzo que limite su codependencia. Allí durante un paseo por el lugar, ambos sufren un accidente que les hace quedarse atrapados en una cueva. Pasan las horas y para sobrevivir, deciden beber del agua de una fuente natural que encuentran. Sin saberlo, acaban de despertar una fuerza sobrenatural que transformará literalmente su relación, amenazándola con convertirse en un único individuo.

Together es el debut cinematográfico de Michael Shanks, quien hasta entonces, únicamente había dirigido varios cortometrajes y una miniserie de 2016 titulada The Wizard of Aus. El próximo 2027 y en esta ocasión de la mano de A24, Shanks estrenará su próximo guion original, Hotel Hotel Hotel Hotel, un thriller de ciencia ficción.

La película cuenta con el protagonismo absoluto de la pareja, encarnada por Alison Brie (Mad Men) y su marido en la vida real, Dave Franco (The Disaster Artist). Tras ellos, completan el casting secundario Damon Herriman (Érase una vez en Hollywood), Sunny S. Walia (Ice Road), Jack Kenny (Cómo sobrevivir al instituto) y Mia Morrissey (Posthumous). Por el momento, Prime Video es la única plataforma donde Together aparece bajo suscripción. Aunque los usuarios de Apple TV también pueden acceder a ella, bajo alquiler o compra.

Una metáfora sobre las crisis de pareja

Together no se anda con sutilezas y, ya en su propio argumento podemos comprobar como la metamorfosis de los dos protagonistas supone una analogía corporal sobre la perdida de la identidad individual en el mundo sentimental de las parejas.

Un ejercicio grotesco que hará las delicias de los fans del cine de David Cronenberg y cuya atmósfera de deformidad y asfixia contrasta directamente con un tono cómico en los diálogos de Tim y Millie. El trabajo de Shanks escenifica a la perfección la autodestrucción de las relaciones tóxicas en una metáfora descarnada de terror a flor de piel.