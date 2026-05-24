Uno de los concursantes más queridos de ‘Pasapalabra’ confiesa por qué no quiere volver al programa

La despedida de David Díaz de Saber y ganar ha dejado algo más que un hueco difícil de cubrir en el veterano concurso de La 2. El concursante se marchó el pasado domingo convertido en una de las figuras más emblemáticas de la historia reciente del formato, tras alcanzar el límite máximo de permanencia permitido en la edición de fin de semana: 25 programas consecutivos.

Su salida estuvo marcada por la emoción, los homenajes y el reconocimiento a una participación que ya forma parte de la historia del programa presentado por Jordi Hurtado. Junto a sus compañeros Rafa y Verónica, David Díaz abandona el espacio con un récord económico difícil de igualar: los tres consiguieron acumular 60.500 euros, la mayor cantidad lograda hasta la fecha en la edición de fin de semana de Saber y ganar.

David Díaz ha hecho historia

Más allá de la cifra, David Díaz ha quedado ligado para siempre a una de las gestas más complejas dentro del formato: completar el temido Doble gran minuto sin utilizar ningún comodín y, además, hacerlo en solitario. Una hazaña que durante años se había resistido a todos los participantes.

«Lo hemos conseguido, qué bien, qué alegría», ha comentado David durante una entrevista. El concursante reconoce que superar una marca que llevaba tanto tiempo sin batirse supuso una enorme satisfacción personal, aunque insiste en que el mérito fue colectivo. «Era algo que llevaba años intentando conseguirse y no se había conseguido», explicó, subrayando la dificultad de una prueba considerada por muchos seguidores del concurso como una de las más exigentes de la televisión española.

Ese no fue el único récord de su paso por el programa. David Díaz también logró convertirse en uno de los seis concursantes bicentenarios de Saber y ganar, una categoría reservada para quienes alcanzan las 200 participaciones. Un club muy reducido dentro de un formato que lleva más de dos décadas en antena y que ha convertido la cultura general en un auténtico espectáculo.

¿Por qué no regresará a ‘Pasapalabra’?

La popularidad de David ha provocado que muchos seguidores comiencen a preguntarse cuál será su próximo destino. El concursante ha despejado la incógnita en una entrevista concedida a El Confidencial, donde habló abiertamente sobre los programas en los que le gustaría participar en el futuro y, especialmente, sobre uno al que no se plantea acudir: Pasapalabra.

Tal y como él mismo ha declarado, lleva «el gen concursero metido en vena» y que siempre ha sentido una especial atracción por este tipo de formatos. De hecho, reconoce que le encantaría participar en Cifras y letras, el renovado concurso cultural que TVE ha recuperado recientemente y que se ha convertido en uno de los éxitos de la cadena pública.

«A donde me gustaría ir muchísimo ahora es a Cifras y letras», asegura. Aunque también es consciente de que su reciente paso por otro concurso de la casa podría dificultar esa posibilidad a corto plazo. «Entiendo que es más complicado porque acabo de salir de otro concurso de la casa», explica.

Muy distinta es, sin embargo, su percepción sobre Pasapalabra, uno de los formatos más populares de la televisión actual. Pese a la admiración que siente por el concurso y por sus participantes, David Díaz reconoce que no se ve preparado para afrontar el nivel de dedicación que exige el programa de Antena 3.

«Pasapalabra requiere un estudio y una dedicación de años», afirma con contundencia. Y precisamente ese es el principal motivo por el que descarta presentarse. Según explica, el enorme esfuerzo necesario para competir en igualdad de condiciones no encaja ahora mismo con sus prioridades.

«Tampoco es lo que me pide el cuerpo, ni creo que me lo vaya a pedir nunca», señala. Díaz considera que el proceso de preparación para optar al concurso es extremadamente exigente y con muy pocas garantías de éxito. «Estar años y años estudiando para presentarte a un examen en el que tienes unas posibilidades tan bajas…», reflexiona.

‘Pasapalabra’, un concurso icónico

Lejos de criticar el formato, David Díaz insiste en mostrar un profundo respeto tanto por el concurso como por quienes participan en él. «Es un programa al que le tengo un respeto máximo y también máxima admiración a sus concursantes», asegura.

No obstante, admite que el tipo de preparación que exige no encaja con su manera de entender los concursos. «Necesitaría estar años estudiando y a mí estudiar un montón de palabras que no me llevan a ningún sitio no es algo que me seduzca», concluye.

Con esa sinceridad y naturalidad que le han acompañado durante su paso por televisión, David Díaz se despide de Saber y ganar convertido ya en uno de esos concursantes que trascienden el propio programa. Un rostro asociado al conocimiento, la constancia y la cercanía, capaz de dejar huella en un formato acostumbrado a hacer historia casi a diario.