Quién es Juanjo Hinojo, concursante de ‘Saber y ganar’: su edad, de dónde es y en qué trabaja

Saber y ganar sigue viendo cómo por su plató siguen pasando nuevos concursantes. El veterano concurso de La 2 ha recibido a Juanjo Hinojo, nuevo sabedor que deberá demostrar que tiene grandes conocimientos de historia, matemáticas, lenguaje y muchas más áreas. Así es la vida fuera de la televisión de este concursante recién llegado que nunca había pisado la televisión y es un desconocido para los espectadores.

Vive en la localidad barcelonesa de Hospitalet de Llobregat, uno de los pueblos del cinturón de Barcelona, lo que le servirá para poder acudir a las grabaciones mucho más fácil. Apenas 25 minutos en coche le separan de su pueblo hasta Sant Cugat del Vallés, donde están los estudios de RTVE en Cataluña y donde se graba el programa de Jordi Hurtado. Pese a vivir en Cataluña, nació y creció en la isla de Ibiza.

Ha estudiado un grado en Historia y un máster en contemporánea, lo que le ha llevado a ser profesor desde hace varios años. Lo hace en un instituto de secundaria, donde es profesor de las asignaturas de Historia y de Inglés. Su trabajo, eso sí, no es con adolescentes, puesto que da clases en una escuela de adultos.

Trabaja en la Escuela de Adultos de Ciutat Meridiana, que se encuentra en el barrio del mismo nombre. Allí acuden personas que no pudieron sacarse el graduado en ESO, además de clases de inglés, castellano y catalán, pudiendo obtener titulaciones oficiales de cada lengua.

¿Cuánto dinero tiene que acumular Juanjo Hinojo para ser Magnífico?

Todavía le queda mucho camino por hacer hasta llegar a los 10.000 puntos y convertirse en Magnífico. Hay que recordar que en este programa es habitual sumar entre 200 y 500 puntos diarios, siendo algo que está todavía muy lejos para él. Estas son las normas que comenzaron a utilizarse en 2025, cuando la dirección del programa aumentó de 7.000 a 10.000 los puntos necesarios para entrar en ese club.

Eso es consecuencia del alto nivel que tienen desde hace tiempo los concursantes. El premio por llegar a este logro es poder participar en los programas especiales de aniversario. En el caso de Juanjo, de lograrlo, podría estar en febrero de 2027 y optar a los premios, entre ellos poder volver como concursante diario al programa.

Otra de las normas que tendrá que tener en cuenta es que su participación no podrá superar los 100 programas. De esta manera, Saber y ganar consigue dejar paso a nuevos concursantes cuando algunos demuestran grandes conocimientos.

¿Cuándo se emite ‘Saber y ganar’?

El concurso de La 2 comienza a las 15:30 h. En su versión de lunes a viernes lo presenta el mítico Jordi Hurtado, mientras que los fines de semana (cuando se concursa por equipos) lo presenta Rodrigo Vázquez, conocido por su paso por El cazador.

¿Cuántos años lleva en antena Saber y Ganar?

Su estreno se produjo el 17 de febrero de 1997, por lo que en 2026 ha cumplido 29 años. Será en febrero de 2027, con motivo de sus especiales, cuando celebre por todo lo alto sus 30 años en antena sin interrupciones. Es, además, el programa concurso que más años lleva en televisión, superando a clásicos como Pasapalabra y La Ruleta de la suerte, que llegaron más tarde o que sí han tenido parones en el tiempo.

Si te gusta Saber y ganar, en Happy FM te contamos quiénes son los concursantes históricos que han pasado por estas casi tres décadas por el programa.