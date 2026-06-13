El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, asegura que su partido respetará la sentencia que dicte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía, que está prevista para el próximo 16 de julio. «Es lo que hacemos los demócratas», defiende el dirigente popular en una comparecencia.

Fernández ha afirmado que en el Partido Popular se respetan las sentencias judiciales, «a diferencia de los separatistas», que la valoran favorablemente o no en función de sus intereses. En cualquier caso, precisó que una vez se conozca el fallo europeo, los de Feijó analizarán su contenido y expresarán su opinión sobre la resolución.

La justicia europea deberá pronunciarse sobre distintas cuestiones relacionadas con la amnistía, entre ellas si los gastos vinculados al procés afectaron a los intereses financieros de la Unión Europea.

Durante su intervención, el líder de los populares catalanes también se refirió a la visita del papa León XIV. Fernández afirmó que la presencia del pontífice en la Sagrada Familia permitió mostrar «lo mejor» de Cataluña. «Me sentí muy orgulloso de ser catalán ese día», asegura.

El dirigente popular aprovecha su visita a Lleida para expresar su apoyo al candidato del PP, Xavi Palau. Destaca que en 2019, cuando encabezó por primera vez las listas en un momento en el que todos «daban por muerto» al partido y que ahora son el primer grupo de la oposición con cinco concejales. Además, sostiene que la formación ha dejado atrás una etapa en la que, según sus palabras, representaba «posiciones residuales». Como ejemplo, recordó que el PP llegó a tener tres diputados integrados en el grupo mixto del Parlament y que tras las elecciones de 2024 elevó su representación hasta los 15 escaños.

El líder del PPC augura un crecimiento «inédito» del partido en Cataluña y defiende que el PP se consolidará como una alternativa política en la región. «El PPC será por fin decisivo en la política catalana. Lo lograremos», afirma.

Así se muestra convencido de revalidar su liderazgo al frente del partido en el congreso previsto para el próximo 27 de junio.