León XIV bendice a una multitud de bebés durante su recorrido en papamóvil por Madrid

El Papa León XIV ha recorrido en papamóvil el tramo central del Paseo de la Castellana hasta la Plaza de Cibeles antes de oficiar la misa del Corpus Christi. Durante el trayecto, miles de fieles se han congregado por Madrid y muchos han querido que bendijese a sus bebés.

El Pontífice se ha detenido en más de una ocasión para dar su bendición en varios momentos a diferentes niños. Posteriormente, ante más de 1,2 millones de personas, ha oficiado la misa en la que han estado presentes tanto la Familia Real como diferentes autoridades políticas, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Los miles de fieles que se han concentrado en Cibeles y a sus alrededores han querido transmitirle al Pontífice su ilusión y alegría por su visita. Muchos de los asistentes reconocen que «por el ambiente, se nota que hay ganas».

En los accesos a los sectores se han ido concentrando familias con niños, jóvenes cargados con mochilas y grupos parroquiales organizados, equipados para soportar una larga jornada marcada por altas temperaturas. Botellas de agua, gorras, sombreros, mantas y otros elementos para protegerse del calor forman parte de una imagen repetida entre los peregrinos.

Imágenes aéreas espectaculares

La visita del Papa a Madrid ha alcanzado su punto álgido, en cuanto al recibimiento del Santo Padre, este domingo en la celebración del Corpus Christi. Más de 1,2 millones de personas, según datos de los organizadores, han recibido a León XIV en un recorrido por las principales calles de Madrid, con final en la Plaza de Cibeles, que ha dejado unas imágenes aéreas a la altura de la histórica acogida al Pontífice.

El recorrido del Pontífice ha comenzado en torno a las 9:00 horas, con salida desde la Nunciatura en dirección al Instituto Ramiro de Maeztu, en la calle de Serrano, donde ha descendido del coche que le transportaba para subirse al papamóvil. Ya en el icónico vehículo, el Santo Padre ha iniciado su camino por las calles céntricas de Madrid, donde la multitud se agolpaba para mostrar su apoyo al obispo de Roma.