León XIV ensalza «el sentimiento espiritual» de España y anima a «romper las cadenas de todo egoísmo»

El Papa León XIV durante su homilía en la misa que ha oficiado en la Plaza de Cibeles, ha querido ensalzar «el sentimiento espiritual» de España y ha homenajeado la tradición religiosa de nuestro país, al Corpus Christi y a sus «solemnes procesiones», que «han plasmado durante siglos la piedad, el arte, la música, la arquitectura y la vida del pueblo español».

El Pontífice ha animado a los fieles a salir del «egoísmo, la indiferencia y de una fe cómoda y privada» para comprometerse con «el bien común», en la multitudinaria celebración previa a la procesión del Corpus Christi por las calles de la capital. «Nadie puede arrodillarse ante Dios y despreciar al hermano», ha recordado ante el más de millón de personas que se han congregado en torno a la plaza madrileña.

El obispo de Roma ha explicado el sentido de la procesión que presidirá tras la misa, señalando que «Jesús camina por las calles, atraviesa las plazas, visita nuestros barrios, habita los lugares de nuestra vida cotidiana».

«Él es el Dios cercano que camina con su pueblo, el Señor de la historia, consuelo de los débiles, luz para las familias, esperanza para los enfermos, paz para quien sufre», ha subrayado, añadiendo que «el Cristo que pasa por las calles en la custodia es el mismo que se identifica con los pobres, los abatidos, los que están solos y desamparados».

También ha recordado que, en España, el Día del Corpus coincide con el Día de la Caridad y ha instado a los católicos españoles a no encerrarse «en una devoción privada», sino a abrirse «a los hermanos, a las familias, a los pobres, a quienes sufren, a quienes han perdido la esperanza».

«Nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común», ha completado.

Presidirá la procesión

El Santo Padre también ha puesto de manifiesto que «la gracia eucarística nos transforma, pero también nos convierte en protagonistas de la transformación de la historia y en signo de esperanza para quienes encontramos», ha concluido, deseando que «una vida plena pueda brotar para vosotros, para vuestras familias y para vuestro país».

Tras la misa, León XIV presidirá la procesión del Corpus Christi, un recorrido de unos 600 metros que partirá por la calle Alcalá en dirección a la Gran Vía, girará a la altura de la iglesia de San José y regresará hacia Cibeles por el carril contrario.

El Papa portará una custodia del Santísimo Sacramento de 1943, custodiada habitualmente en el Museo de la Catedral de la Almudena, y realizará la procesión bajo palio, la antigua tradición que el propio León XIV recuperó el pasado año en el Corpus de Roma.