Precio de la gasolina hoy 12 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

El 12 agosto de 2026 es un día especial ya que hoy se produce el esperado eclipse solar que mantendrá a muchos atentos. De este modo, si tienes pensado coger el coche e irte a un lugar despejado para verlo de forma clara, nada como saber antes cuál es el precio de la gasolina hoy 12 de agosto y dónde están las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía a partir de lo que señala el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, ya que no sólo es importante tener las gafas homologadas para ver el eclipse, sino también saber dónde puedes repostar sin necesidad de pagar de más.

Precio de la gasolina hoy 12 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

En Sevilla, estas son las gasolineras más baratas para llenar hoy el depósito:

Gasolina 95

Masfuel . La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.499 €/l .

. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: . Ballenoil . Los Palacios y Villafranca. Calle Progreso, 1. Precio: 1.499 €/l .

. Los Palacios y Villafranca. Calle Progreso, 1. Precio: . Moove . Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.499 €/l .

. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: . Ilipamagna . Alcalá del Río. Variante CC-431, km 127,4. Precio: 1.505 €/l .

. Alcalá del Río. Variante CC-431, km 127,4. Precio: . Galp . Montellano. Carretera de Villamartín, s/n. Precio: 1.519 €/l .

. Montellano. Carretera de Villamartín, s/n. Precio: . Petroprix . Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.529 €/l .

. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: . Plenergy . Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.529 €/l .

. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: . E.S. Vistalegre . Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.539 €/l .

. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: . Ronda Norte . Sevilla. Autovía SE-30, nudo de Calonge, s/n. Precio: 1.539 €/l .

. Sevilla. Autovía SE-30, nudo de Calonge, s/n. Precio: . Tamoil. Utrera. Carretera A-394, km 16. Precio: 1.539 €/l.

Gasolina 98

Family Energy . Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.609 €/l .

. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: . Family Energy . Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.649 €/l .

. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: . Enerplus . Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: 1.649 €/l .

. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: . Alcampo S.A. . Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.682 €/l .

. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: . Los Ventolines (Agla) . Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.729 €/l .

. Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: . Nueva Calonge . Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.749 €/l .

. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: . Cepsa . Las Cabezas de San Juan. Calle Blas Infante, 43. Precio: 1.769 €/l .

. Las Cabezas de San Juan. Calle Blas Infante, 43. Precio: . 7267 . Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.785 €/l .

. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: . Meroil . Lora del Río. Avenida de La Campana, s/n. Precio: 1.789 €/l .

. Lora del Río. Avenida de La Campana, s/n. Precio: . Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.789 €/l.

Diésel

Ballenoil . Los Palacios y Villafranca. Calle Progreso, 1. Precio: 1.599 €/l .

. Los Palacios y Villafranca. Calle Progreso, 1. Precio: . Masfuel . La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.619 €/l .

. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: . Moove . Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.619 €/l .

. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: . Ilipamagna . Alcalá del Río. Variante CC-431, km 127,4. Precio: 1.622 €/l .

. Alcalá del Río. Variante CC-431, km 127,4. Precio: . Cepsa . La Puebla de los Infantes. Carretera de Constantina, km 27,7. Precio: 1.622 €/l .

. La Puebla de los Infantes. Carretera de Constantina, km 27,7. Precio: . E.S. Vistalegre . Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.629 €/l .

. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: . Ninguno . Los Molares. Carretera SE-429, km 0,8. Precio: 1.629 €/l .

. Los Molares. Carretera SE-429, km 0,8. Precio: . Family Energy . Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.629 €/l .

. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: . Ballenoil . Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.629 €/l .

. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: . Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.629 €/l.

Precio de la gasolina hoy 12 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

En Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para hoy miércoles:

Gasolina 95

SCA Ntra. Sra. de las Virtudes . Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.520 €/l .

. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: . GM Oil . El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.569 €/l .

. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: . Hemegas . Villamartín. Avenida de Arcos, 55. Precio: 1.589 €/l .

. Villamartín. Avenida de Arcos, 55. Precio: . Plenergy . Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.589 €/l .

. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: . Ballenoil . El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.599 €/l .

. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: . Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.599 €/l .

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: . Petroprix . El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.599 €/l .

. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: . Petroprix . Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.599 €/l .

. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: . Petrol & Go Puerto de Santa María . El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1.599 €/l .

. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: . Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, 1, Polígono Industrial Río San Pedro. Precio: 1.599 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.689 €/l .

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: . Tamoil . Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.699 €/l .

. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: . ES Coloso . La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.749 €/l .

. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: . Gacosur Jerez . Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.789 €/l .

. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: . ASC Carburantes . Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.839 €/l .

. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: . Shell . El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, carretera N-IV, km 654,7. Precio: 1.849 €/l .

. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, carretera N-IV, km 654,7. Precio: . Agla . Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.850 €/l .

. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: . Eni . Algeciras. Polígono El Rosario, parcela IV, s/n. Precio: 1.859 €/l .

. Algeciras. Polígono El Rosario, parcela IV, s/n. Precio: . Carrefour . El Puerto de Santa María. Carretera Madrid-Cádiz, km 653. Precio: 1.869 €/l .

. El Puerto de Santa María. Carretera Madrid-Cádiz, km 653. Precio: . Moeve. Chipiona. Carretera A-480, km 24,1. Precio: 1.869 €/l.

Diésel

Meroil . Puerto Serrano. Carretera Sevilla-Ronda A-375, km 38,5. Precio: 1.568 €/l .

. Puerto Serrano. Carretera Sevilla-Ronda A-375, km 38,5. Precio: . Hemegas . Villamartín. Avenida de Arcos, 55. Precio: 1.609 €/l .

. Villamartín. Avenida de Arcos, 55. Precio: . Plenergy . Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.609 €/l .

. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: . E.S. Ntra. Sra. del Rosario . Bornos. Polígono Industrial Cantarranas, 1. Precio: 1.629 €/l .

. Bornos. Polígono Industrial Cantarranas, 1. Precio: . Suministros Mazo . Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.648 €/l .

. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: . GM Oil . El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.649 €/l .

. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: . Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avenida de Sanlúcar. Precio: 1.659 €/l .

. Jerez de la Frontera. Avenida de Sanlúcar. Precio: . Ballenoil . El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.659 €/l .

. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: . Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1.659 €/l .

. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: . Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.659 €/l.

Precio de la gasolina hoy 12 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

Si estás en Málaga y debes llenar el depósito, estas son las gasolineras más baratas:

Gasolina 95

Aceites Los Romanes . La Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.555 €/l .

. La Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: . Olivarera Trabuco . Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.555 €/l .

. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: . S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Avenida Juan XXIII, s/n. Precio: 1.563 €/l .

. Cuevas de San Marcos. Avenida Juan XXIII, s/n. Precio: . Trops . Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1.578 €/l .

. Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: . S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud . Alfarnate. Calle Ejidillo, 25. Precio: 1.580 €/l .

. Alfarnate. Calle Ejidillo, 25. Precio: . S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva . Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.584 €/l .

. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: . Eroski . Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.589 €/l .

. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: . Easygas . Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.589 €/l .

. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: . Gueroil . Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.589 €/l .

. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: . Distreax-22, S.L.. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1.599 €/l.

Gasolina 98

ES Coloso Churriana . Málaga. Carretera comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.725 €/l .

. Málaga. Carretera comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: . Coloso . Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.725 €/l .

. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: . Agla . Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.755 €/l .

. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: . La Trocha . Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.779 €/l .

. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: . Ninguno . Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.780 €/l .

. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: . Gueroil . Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.789 €/l .

. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: . M3 Petróleos . Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.809 €/l .

. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: . Vladoil Málaga . Málaga. Calle Jorge E. Loring Oyarzábal, 4. Precio: 1.819 €/l .

. Málaga. Calle Jorge E. Loring Oyarzábal, 4. Precio: . Galp . Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: 1.829 €/l .

. Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: . Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1.849 €/l.

Diésel

S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud . Alfarnate. Calle Ejidillo, 25. Precio: 1.626 €/l .

. Alfarnate. Calle Ejidillo, 25. Precio: . S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Avenida Juan XXIII, s/n. Precio: 1.654 €/l .

. Cuevas de San Marcos. Avenida Juan XXIII, s/n. Precio: . Aceites Los Romanes . La Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.715 €/l .

. La Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: . Trops . Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1.716 €/l .

. Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: . Agla . Pizarra. Carretera de la Subzona a Álora. Precio: 1.718 €/l .

. Pizarra. Carretera de la Subzona a Álora. Precio: . Agla . Casarabonela. Carretera A-357 Zalea-Ardales, km 33,2. Precio: 1.718 €/l .

. Casarabonela. Carretera A-357 Zalea-Ardales, km 33,2. Precio: . Agla . Villanueva de Algaidas. Avenida del Olivar, 9. Precio: 1.719 €/l .

. Villanueva de Algaidas. Avenida del Olivar, 9. Precio: . Agla . Ardales. Polígono Industrial de Ardales, parcela 1. Precio: 1.719 €/l .

. Ardales. Polígono Industrial de Ardales, parcela 1. Precio: . Ballenoil . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1.719 €/l .

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: . Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.719 €/l.

Precio de la gasolina hoy 12 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

En Córdoba estas son las gasolineras más baratas hoy miércoles:

Gasolina 95

Riosol . Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.499 €/l .

. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: . Ballenoil . Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.499 €/l .

. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: . Almazaras de la Subbética . Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.507 €/l .

. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: . Fueling . Lucena. Ronda de San Francisco, s/n. Precio: 1.579 €/l .

. Lucena. Ronda de San Francisco, s/n. Precio: . Secsa . Peñarroya-Pueblonuevo. Polígono El Antolín, s/n. Precio: 1.579 €/l .

. Peñarroya-Pueblonuevo. Polígono El Antolín, s/n. Precio: . Cooperativa Lucena . Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.579 €/l .

. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: . Plenergy . Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.579 €/l .

. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: . Plenergy . Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.579 €/l .

. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: . Enerplus . Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.589 €/l .

. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: . F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.589 €/l.

Gasolina 98

Enerplus . Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.619 €/l .

. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: . Mirasierra . Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.629 €/l .

. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: . Fueling . Lucena. Ronda de San Francisco, s/n. Precio: 1.649 €/l .

. Lucena. Ronda de San Francisco, s/n. Precio: . Family Energy . Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.659 €/l .

. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, Centro Comercial Eroski. Precio: . GPB . Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.689 €/l .

. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: . El Carmen . Posadas. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.759 €/l .

. Posadas. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: . E.S. La Milana Agla . Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.766 €/l .

. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: . Q8 . El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1.779 €/l .

. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: . Avia . Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1.779 €/l .

. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: . Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.799 €/l.

Diésel

Almazaras de la Subbética . Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.635 €/l .

. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: . Riosol . Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.659 €/l .

. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: . Estación de Servicio El Saladillo . Baena. Calle Juan Torrico Lomeña, 46. Precio: 1.659 €/l .

. Baena. Calle Juan Torrico Lomeña, 46. Precio: . Ballenoil . Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.685 €/l .

. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: . Fueling . Lucena. Ronda de San Francisco, s/n. Precio: 1.685 €/l .

. Lucena. Ronda de San Francisco, s/n. Precio: . Plenergy . Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.685 €/l .

. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: . Plenergy . Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.685 €/l .

. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: . Cepsa . La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.686 €/l .

. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: . Enerplus . Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.695 €/l .

. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: . F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.695 €/l.

Precio de la gasolina hoy 12 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Granada

Acabamos con los precios de las gasolineras más baratas que encontramos para hoy en Granada:

Gasolina 95

Plenergy . Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.489 €/l .

. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: . Plenergy . Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.489 €/l .

. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: . Alcampo Motril . Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.489 €/l .

. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: . Plenergy . Motril. Calle Rambla de las Brujas, s/n. Precio: 1.489 €/l .

. Motril. Calle Rambla de las Brujas, s/n. Precio: . Petroprix . Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.489 €/l .

. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: . Petroprix . Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.489 €/l .

. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: . San Isidro SCA . Loja. Polígono Manzanil II, calle Trigo, 1. Precio: 1.505 €/l .

. Loja. Polígono Manzanil II, calle Trigo, 1. Precio: . Alcampo . Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.519 €/l .

. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: . GM Oil . Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.519 €/l .

. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: . Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.529 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.629 €/l .

. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: . Tamoil . Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.649 €/l .

. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: . A. Aguaza . Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.659 €/l .

. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: . AM97 Plus S.L. . Valderrubio. Carretera de Tovares, km 1,4. Precio: 1.659 €/l .

. Valderrubio. Carretera de Tovares, km 1,4. Precio: . ASC Carburantes . Atarfe. Carretera N-432, km 429, margen izquierdo. Precio: 1.709 €/l .

. Atarfe. Carretera N-432, km 429, margen izquierdo. Precio: . ASC Carburantes . Atarfe. Carretera N-432, km 429, margen derecho. Precio: 1.709 €/l .

. Atarfe. Carretera N-432, km 429, margen derecho. Precio: . ASC Carburantes . Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.709 €/l .

. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: . ASC Carburantes . Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.709 €/l .

. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: . ASC Carburantes . Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.709 €/l .

. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: . Alcampo Motril. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.729 €/l.

Diésel

Plenergy . Armilla. Avenida Cristóbal Colón, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. Armilla. Avenida Cristóbal Colón, s/n. Precio: . Andaluza de Transportes SCA . Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, parcela 16, polígono 18. Precio: 1.605 €/l .

. Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, parcela 16, polígono 18. Precio: . Cosafra . Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.639 €/l .

. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: . Petroprix . Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla, km 68. Precio: 1.639 €/l .

. Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla, km 68. Precio: . Alcampo . Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.649 €/l .

. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: . Plenergy . Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.649 €/l .

. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: . Plenergy . Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.649 €/l .

. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: . Tamoil . Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.649 €/l .

. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: . Alcampo Motril . Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.649 €/l .

. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: . Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, s/n. Precio: 1.649 €/l.

Con estos datos ya puedes hacerte una idea de dónde repostar en este miércoles tan especial en el que todos miraremos al cielo, pero si quieres consultar en otro momento, puedes entrar en el Geoportal y ver resultados actualizados en forma de listado o de mapa como este que te dejamos a continuación a modo de ejemplo, de Cádiz y cómo se ve en este portal.