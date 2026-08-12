Cielos despejados y tormentas en Andalucía: Prevención de AEMET para hoy

Hoy, 12 de agosto de 2026, en el conjunto del territorio andaluz predominan cielos poco nubosos o despejados, aunque también se presentarán intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el litoral mediterráneo, sin descartar bancos de niebla. Por la tarde, las sierras del interior oriental serán testigos de nubosidad de evolución diurna, con chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes, inclusive con granizo y rachas de viento intensas. Las temperaturas mínimas tenderán a ascender, mientras que las máximas en Málaga descenderán, ascendiendo en el resto.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 12 de agosto

Cielo despejado con calor intenso en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza lento esta mañana, mostrando un amplio lienzo azul apenas salpicado por algunas nubes. La jornada se presenta cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y los 37 grados, llamando a los sevillanos a disfrutar de la luz del sol que saldrá a las 7:37 y se despedirá a las 21:19. La brisa, aunque moderada, puede sentirse más fuerte en los momentos de rachas, así que se recomienda disfrutar de la mañana al aire libre antes de que el termómetro suba.

Ya por la tarde, la sensación térmica podría alcanzar los 39 grados, lo que hace que el ambiente se sienta un tanto pesado, siendo la humidificación máxima del día notable. Sin embargo, el escenario se mantendrá mayormente seco, sin riesgo de lluvias que puedan interrumpir los planes de los habitantes. A medida que caiga la noche, se espera que las temperaturas desciendan suavemente, ofreciendo un respiro al calor acumulado durante el día.

CÃ³rdoba: ambiente inestable con posibilidad de lluvia

Un aire inquieto recorre las calles de Córdoba, anticipando un día marcado por la inestabilidad. La mañana se despierta nublada y un viento fuerte comienza a agitar los árboles, presagiando que el cielo cargado no tardará en descargar su peso. Las temperaturas ofrecen un ligero respiro, alcanzando los 20 grados, pero la sensación térmica podría subir hasta los 42, creando un contraste notable con la brisa fresca que sopla.

A medida que avanza la jornada, el horizonte se oscurece. Las nubes dan paso a la posibilidad de lluvias, con un 60% de probabilidad y el viento podría superar los 30 km/h, generando rachas de hasta 60 km/h. La tarde presenta un descenso notable de temperatura, por lo que es recomendable no olvidar el paraguas y estar atentos a la creciente humedad que podría generar incomodidad.

En Huelva, día estable con cielos despejados

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con cielos mayormente despejados y temperaturas agradables que oscilan entre los 20 y 33 grados. La brisa será ligera, permitiendo disfrutar de una jornada sin grandes cambios ni posibilidades de lluvia, aunque podría haber rachas de viento moderadas en algunos momentos.

Resulta un día ideal para pasear por la ciudad y disfrutar de sus rincones al aire libre. Con el ambiente tranquilo y temperaturas agradables, es una oportunidad perfecta para realizar actividades diarias y aprovechar al máximo el tiempo.

Día soleado y cálido ideal en CÃ¡diz

Esta mañana, Cádiz se despierta con un cielo despejado que promete un inicio de jornada radiante. La temperatura mínima ronda los 22 grados Celsius, mientras que la sensación térmica puede alcanzar hasta los 34 grados, por lo que se espera un ambiente cálido y húmedo durante el día. Con un viento suave que sopla desde el oeste a 15 km/h, la sensación de calor se hará más intensa a medida que avance la jornada, con máximas que rozarán los 29 grados.

A medida que la tarde se asome, el cielo continuará despejado, proporcionando un gran espectáculo de luz durante las más de 13 horas de sol que nos acompañarán hasta la puesta en escena del sol a las 21:19. Sin preocupación de lluvias ni viento intenso, será una jornada ideal para disfrutar de la belleza de la ciudad. Todo apunta a que será un día agradable y cálido en la costa gaditana.

JaÃ©n: cielo despejado y calor intenso

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y temperatura agradable, ideal para disfrutar al aire libre. El viento soplará suave desde el norte, aportando una sensación fresca que hará de esta jornada algo placentero.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten, alcanzando un máximo de 39 grados por la tarde. Es recomendable llevar ropa ligera y mantenerse hidratado, ya que las altas temperaturas podrían sentirse intensas. Aprovecha el sol, que estará radiante, para dar un paseo o disfrutar de la naturaleza.

Cielo despejado y ambiente agradable en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado y fresco, con temperaturas mínimas que rondan los 23°C. A medida que avance la mañana, el ambiente se tornará agradable, alcanzando hasta 30°C por la tarde, donde el viento del sureste soplará suavemente a 10 km/h, brindando un airecito agradable.

Aprovechando la estabilidad de la jornada, se recomienda disfrutar del aire libre y mantenerse hidratado, ya que la sensación térmica podría llegar hasta los 36°C en las horas más cálidas. La noche ofrecerá un descenso a 26°C, permitiendo cerrar el día con un clima confortable.

Granada: ambiente soleado y cálido ideal

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y un ambiente agradable, ideal para aquellos que disfrutan de un paseo bajo el sol. Las temperaturas rondarán los 20 grados, proporcionando una sensación térmica cálida que invita a salir.

A medida que avanza el día, se espera que el tiempo se mantenga estable, alcanzando un máximo de 36 grados por la tarde. Es recomendable llevar ropa ligera y beber mucha agua para mantenerse fresco. Disfrutar del sol será un placer, ¡así que no olvides tu gorra!

AlmerÃ­a: cielo despejado y calor intenso

Las primeras horas traen un cielo despejado que permitirá disfrutar de una mañana fresca, con temperaturas en torno a los 25 grados. A medida que avanza el día, el mercurio irá subiendo y se espera alcanzar los 33 grados en la tarde, bajo un cielo que se mantendrá mayormente despejado. La brisa ligera del sureste, con rachas de hasta 9 km/h, acompañará el calor, proporcionando una sensación térmica cercana a los 40 grados.

Con un leve 5% de probabilidad de algunas lluvias durante la tarde-noche, es recomendable mantener la hidratación y buscar la sombra en las horas más calurosas. Al caer la noche, la temperatura descenderá a unos agradables 27 grados, ofreciendo un cierre perfecto para el día en Almería. Disfrute de un atardecer que se extiende hasta las 21:04, momento ideal para pasear al aire libre.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET

Campiña sevillana presenta aviso de temperaturas máximas de nivel naranja.

Campiña cordobesa presenta aviso de temperaturas máximas de nivel naranja.

Valle del Guadalquivir de Jaén presenta aviso de temperaturas máximas de nivel naranja.

Cuenca del Genil registra aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo.