Expertos coinciden: este es el error más común que muchos trabajadores cometen al rellenar el formulario por incapacidad permanente

Cuando una enfermedad o las secuelas de un accidente impiden que se pueda seguir trabajando con normalidad, pedir una incapacidad permanente puede convertirse en un proceso lleno de dudas. Y es que la Seguridad Social no se fija únicamente en el diagnóstico que aparece en los informes médicos sino que también estudia qué tareas ha dejado de poder realizar la persona y hasta qué punto su estado de salud resulta compatible con su profesión habitual.

Las cifras muestran que no se trata de una situación aislada. En julio de 2026 se abonaron cerca de 1,06 millones de pensiones por incapacidad permanente, dentro de los más de 10,5 millones de prestaciones contributivas pagadas ese mes, y que ofrecen un respaldo económico a quienes han visto reducida o anulada su capacidad laboral de forma previsiblemente definitiva por una enfermedad o un accidente. Pero al solicitar esta incapacidad debemos tener cuidado dado que los problemas pueden comenzar al rellenar precisamente la solicitud ya que muchos trabajadores completan las casillas, firman y envían el documento convencidos de que ya han cumplido con el trámite. Sin embargo, no parece que sea suficiente tal y como ha querido advertir Míriam Ruiz Acosta, abogada de Compromiso Legal, explicando que cada dato debe acompañarse de los justificantes necesarios. Si falta alguno, la tramitación puede demorarse y determinados complementos podrían quedarse fuera de la prestación reconocida.

El error que muchos trabajadores cometen al rellenar el formulario por incapacidad permanente

Ruiz Acosta, abogada del despacho Compromiso Legal y conocida en redes sociales por divulgar información sobre derechos laborales, ha llamado la atención sobre este fallo. Algunos trabajadores reciben el formulario de incapacidad permanente, completan sus datos personales y familiares, lo firman y esperan la respuesta del INSS. El problema explica la abogada, es que ese documento no funciona como un simple trámite administrativo.

Cada circunstancia incluida en la solicitud debe estar respaldada por los justificantes correspondientes. Escribir los datos de los hijos, indicar que existe un cónyuge a cargo o señalar que se tiene reconocida una discapacidad no sustituye a los certificados necesarios para demostrar esas situaciones. La falta de documentación sin embargo, no implica siempre una denegación automática, pero la Seguridad Social puede enviar un requerimiento para que el interesado subsane el expediente dentro de un plazo. A partir de ahí, se puede retrasar el procedimiento y puede generar dificultades si el aviso no se recibe o no se responde correctamente. También puede ocurrir que se reconozca la pensión, pero quede fuera algún complemento económico por no haber acreditado los requisitos.

Por este motivo, la experta aconseja revisar todas las casillas antes de presentar la solicitud y comprobar qué justificante corresponde a cada dato declarado. La documentación necesaria no es idéntica para todos los trabajadores, ya que depende de la situación familiar, económica y administrativa de cada solicitante.

Los hijos y el cónyuge deben quedar acreditados

Uno de los ejemplos planteados por Ruiz Acosta está relacionado con los hijos. Incluir sus nombres y fechas de nacimiento en el formulario no siempre será suficiente para acceder al complemento solicitado. Dependiendo del caso, será necesario adjuntar el libro de familia, los certificados de nacimiento expedidos por el Registro Civil o los documentos de identidad de los descendientes.

Esto se debe a que el complemento para reducir la brecha de género puede acompañar a una pensión contributiva de incapacidad permanente cuando se cumplen las condiciones legales, pero no se concede únicamente por señalar que se tienen hijos sino que la Administración necesita comprobar la filiación y el resto de los requisitos, teniendo en cuenta que solamente puede reconocerse a uno de los progenitores.

La misma precaución debe adoptarse cuando se solicita el complemento a mínimos con cónyuge a cargo. Esta ayuda permite elevar la cuantía de determinadas pensiones que se encuentran por debajo del mínimo establecido, siempre que existan convivencia y dependencia económica y no se superen los límites de ingresos. Entre los documentos que pueden solicitarse se encuentran el certificado de matrimonio actualizado, el libro de familia, el DNI del cónyuge y el certificado de empadronamiento colectivo. También será necesario facilitar información sobre los ingresos de la unidad familiar. Rellenar el apartado relativo al cónyuge, por tanto, no demuestra por sí solo que se cumplan las condiciones para recibir el complemento.

Discapacidad e informes para la incapacidad permanente

Y si el trabajador declara una discapacidad, debe acreditarla mediante la resolución o la tarjeta correspondiente. También conviene aportar informes médicos recientes que expliquen los diagnósticos, los tratamientos y, sobre todo, cómo afectan las secuelas a las tareas de su profesión.

El INSS no valora únicamente la enfermedad, sino las limitaciones que produce en la capacidad laboral. Antes de enviar el formulario, es importante entonces revisar las casillas, adjuntar los justificantes y guardar una copia de la solicitud. La falta de algún documento puede retrasar el expediente o afectar a la prestación reconocida.