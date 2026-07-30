Sebastián Ramírez, abogado, explica en qué casos es posible trabajar y cobrar al mismo tiempo la pensión por incapacidad: «Son condiciones muy concretas»

Estar trabajando y tener a la vez una pensión de incapacidad es algo que mucha gente no se plantea, o de hecho considera que es del todo imposible cuando se tiene ya reconocida esa prestación. Muchos tienen la idea de que las dos situaciones son del todo incompatibles, pero lo cierto es que la normativa no es tan tajante y contempla algunos supuestos en los que sí pueden combinarse.

El abogado Sebastián Ramírez ha sido quien ha dejado claro que no existe una respuesta única, ya que todo depende del grado de incapacidad reconocido y del tipo de actividad que se quiera desempeñar. En otras palabras, no basta con preguntarse si se puede trabajar, sino que es imprescindible valorar qué funciones se van a realizar y si encajan con las limitaciones que justificaron la pensión. Por eso, el especialista insiste en analizar cada caso con detalle antes de dar el paso. «Son condiciones muy concretas», advierte, recordando que la Seguridad Social puede revisar la situación si detecta incoherencias.

En qué casos es posible trabajar y cobrar al mismo tiempo la pensión por incapacidad

Uno de los errores más habituales es pensar que todas las incapacidades funcionan igual, pero en España existen varios grados: parcial, total, absoluta y gran invalidez,y cada uno tiene sus propias reglas en lo que respecta a la compatibilidad con el trabajo. Ramírez lo resume de forma bastante directa: «Todo dependerá por completo del tipo de incapacidad que tengas». A partir de ahí, cambia todo ya que habrá casos en los que trabajar sea relativamente viable y otros en los que prácticamente queda descartado desde el principio.

Además, conviene añadir que el reconocimiento de una incapacidad no es algo estático. La propia Seguridad Social establece distintos grados precisamente para adaptar la prestación a la capacidad real de cada persona, lo que también influye directamente en las opciones de volver a trabajar.

Cuándo sí se puede trabajar sin perder la pensión

En los supuestos de incapacidad permanente parcial o total es donde existe más margen. Aquí sí es posible incorporarse al mercado laboral, pero con una condición básica: el nuevo trabajo no puede parecerse al anterior en lo esencial. El propio abogado lo explica así: se puede trabajar, sí, pero en funciones distintas y en un contexto diferente al que originó la incapacidad. Dicho de otra manera, no basta con cambiar de empresa si vas a hacer lo mismo que antes. Este punto es donde suelen surgir los problemas. Porque si la Seguridad Social interpreta que las tareas son similares, puede entender que la persona sí está capacitada para su profesión habitual. Y eso abre la puerta a revisar la pensión.

También es importante tener en cuenta que no se trata sólo del tipo de trabajo, sino de cómo se desarrolla en el día a día. Factores como el esfuerzo físico, la carga horaria o las condiciones del puesto pueden influir en esa valoración, especialmente si contradicen las limitaciones reconocidas.

La Seguridad Social puede revisar tu caso

Otro aspecto que conviene no perder de vista es que estas prestaciones no son inamovibles. El Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene la capacidad de revisar cualquier incapacidad si detecta cambios en la situación del beneficiario. Trabajar, por tanto, no es algo que pase desapercibido. Si el nuevo empleo no encaja con las limitaciones reconocidas, el INSS puede iniciar un procedimiento de revisión. En algunos casos se traduce en una rebaja del grado de incapacidad y, en otros, incluso en la retirada de la pensión.

Además, estas revisiones no siempre parten de una inspección directa. Pueden producirse a raíz de cruces de datos, cambios en la situación laboral o incluso revisiones periódicas ya previstas. Por eso, el margen de error es menor de lo que muchos piensan así que el abogado insiste en actuar con cautela. No se trata sólo de encontrar trabajo, sino de asegurarse de que ese trabajo es compatible de verdad con la situación reconocida y no genera contradicciones que puedan perjudicar al beneficiario.

Los casos más restrictivos

Cuando se habla de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, el margen prácticamente desaparece. Estas situaciones implican, en términos generales, que la persona no puede desempeñar ningún trabajo de forma habitual. Según explica el abogado, sólo cabrían actividades muy puntuales o esporádicas, y siempre que no contradigan el motivo por el que se concedió la pensión. En cuanto la actividad deja de ser algo ocasional, el riesgo de revisión aumenta de forma clara.

En este tipo de casos, aceptar un empleo de forma continuada puede interpretarse como una mejoría. Y eso, automáticamente, puede traducirse en una revisión del grado de incapacidad. Además, en situaciones de gran invalidez, donde existe la necesidad de asistencia de otra persona para actividades básicas, la compatibilidad con el trabajo es todavía más limitada. Esto refuerza la idea de que cada caso debe analizarse con especial cuidado antes de tomar cualquier decisión.

Más allá de lo que dice la norma, el abogado insiste en una idea sencilla: no todos los casos son iguales y conviene pensarlo bien antes de dar el paso. Lo que en una situación puede encajar sin problemas, en otra puede acabar generando complicaciones con la prestación. Por eso recomienda fijarse no sólo en el hecho de trabajar, sino en qué tipo de trabajo es, qué funciones implica y si realmente encaja con las limitaciones por las que se concedió la incapacidad. Ahí es donde suelen surgir los conflictos, especialmente cuando las tareas se parecen a las que ya no se podían desempeñar.