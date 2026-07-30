El Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en el mes de julio en el 3,5%, lo que supone un aumento de tres décimas respecto a la registrada en junio y su tasa más elevada desde mayo de 2024, según los datos avanzados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En pleno ‘shock’ energético por la guerra en Irán, la inflación encadena cinco meses consecutivos por encima del 3% y alcanza en julio su pico más alto en más de dos años.

Estadística ha explicado que en el comportamiento del IPC en el mes de julio ha influido las subidas de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales y de la electricidad, mayores que en julio del año pasado.

Desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa han destacado, no obstante, que el Plan de Respuesta al impacto de la guerra de Irán en la economía sigue desplegado y está cumpliendo su objetivo principal.

Sin embargo, el Gobierno mantiene sin deflactar la tarifa estatal del IRPF de modo que las subidas salariales nominales pueden elevar la factura fiscal de los contribuyentes aunque no haya aumentado su poder adquisitivo real.

La subyacente sube hasta el 3%

El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que en julio aumentó una décima, hasta el 3%.

En términos mensuales (julio sobre junio), el IPC subió un 0,2%, cuatro décimas menos que en junio. Con el incremento de julio, la inflación mensual acumula seis meses consecutivos de alzas.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) elevó dos décimas su tasa interanual en julio hasta el 3,8%, con una variación mensual negativa del 0,1%. La inflación subyacente del IPCA se estima en un 3,4% para el séptimo mes del año, según apunta Estadística.

El INE publicará los datos definitivos del IPC de julio el próximo 13 de agosto.

El PIB evidencia el desequilibrio

Por otro lado, según el avance de datos de Contabilidad Nacional publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) la economía española creció un 0,7% en el segundo trimestre y mantuvo un avance interanual del 2,7%, aunque el crecimiento volvió a apoyarse principalmente en la demanda nacional.

De hecho, esta aportó 3,3 puntos al incremento interanual del PIB, lo que evidencia una fuerte dependencia del consumo interno y de la inversión para sostener la actividad económica.

Frente a ello, el sector exterior volvió a actuar como un freno para la economía. La demanda externa registró una aportación negativa de 0,6 puntos al crecimiento interanual, reflejando que el comercio con el exterior no está contribuyendo al avance del PIB y restando equilibrio al modelo de crecimiento.

Además, el crecimiento interanual de la economía se mantiene estancado en el 2,7%, la misma tasa registrada en el trimestre anterior, sin mostrar una aceleración.