Pilar Conde, psicóloga, sobre el valor del aburrimiento en verano: «No hacer nada nos ayuda a recuperar el equilibrio»

Hay dos maneras de vivir las vacaciones. Por un lado, están los fieles a la organización, a los Excel, que viajan a diferentes destinos para sacar el máximo partido de su experiencia, organizando itinerarios donde todo se incluye con escuadra y cartabón. O quienes aprovechan para organizar diariamente actividades, quedadas o visitas. Y luego están quienes, en el extremo contrario, utilizan las vacaciones literalmente para no hacer nada. Puede que los del primer grupo piensen de estos que sus vacaciones son una pérdida de tiempo, incluso aburridas, ignorando el poder que esta palabra puede ejercer sobre tu salud mental.

Decir que unas vacaciones son aburridas puede llevarnos a ligarlas con cosas negativas. Lo que ocurre cuando percibimos algo como aburrido es que se genera en nosotros una «sensación de falta de interés o motivación que puede dificultar la concentración y aparece un deseo de hacer algo diferente», explica la psicologa Pilar Conde. Por el contrario, el aburrimiento puntual «forma parte de la experiencia cotidiana y convive con otros estados emocionales, sin limitar el bienestar general de la persona ni interferir en su vida diaria».

Cuando hablamos de un aburrimiento no saludable, «nos referimos a aquel que aparece de forma recurrente y que suele estar acompañado de otros síntomas como desinterés, apatía, decaimiento o sensación de vacío». En estos casos, Conde apunta a que «la persona tiene dificultades para salir de esa dinámica, bien porque no encuentra la manera de hacerlo o porque requiere un esfuerzo elevado».

Detecta el aburrimiento positivo

Cuando esto sucede y asumimos la responsabilidad de activar un cambio para gestionar ese aburrimiento, Pilar Conde apunta que «puede motivarnos hacia la búsqueda de aquello que nos interesa y nos moviliza, favoreciendo la creatividad, la resolución de problemas y una mayor percepción de control sobre nuestras propias emociones».

«Permitirnos no hacer nada nos ayuda a recuperar un equilibrio que muchas veces perdemos al mantenernos constantemente ocupados», destaca la experta. En la creatividad, el aburrimiento permite conectar con nuestra parte interna y explorar nuevas formas de entretenernos, afrontar una dificultad o encontrar soluciones a un problema.

Si relacionamos el aburrimiento con algo negativo, es por causa de unas exigencias culturales muy marcadas, relacionadas con la necesidad de sentirnos productivos, activos y constantemente orientados al logro o al disfrute, subraya Pilar Conde. No siempre tiene que relacionarse con aspectos negativos.

Entramos entonces a descubrir la parte positiva del aburrimiento, desde el punto de vista psicológico. Claro que lo primero es saber cuál sería la definición del aburrimiento desde el punto de vista psicológico. Pilar Conde, directora técnica de Clínicas Origen, subraya que el aburrimiento «es un estado emocional que se caracteriza porque la persona está realizando una actividad que no resulta estimulante, o por la ausencia de actividad».

Conde defiende que «convivir de vez en cuando con el aburrimiento sin reaccionar inmediatamente también es saludable, ya que nos permite no estar activos constantemente, darnos permiso para no producir, no hacer o no buscar siempre el disfrute, y aprender a sentirnos bien también en esos momentos de pausa». Por ende, alejarnos de esos momentos de pausa también nos impide desarrollar capacidades importantes «como la tolerancia a la frustración, la paciencia o la capacidad de estar con nosotros mismos, aspectos que también forman parte del bienestar emocional».

Aburrirse ayuda a disfrutar

Se pueden disfrutar de apretadas agendas en verano, siempre teniendo en cuenta que vivir el ocio y el disfrute desde la presión o con expectativas demasiado elevadas puede derivar en estrés, agobio, tensión, ansiedad o culpa. «Cuando sentimos que debemos aprovechar cada momento, incluso el descanso puede convertirse en una obligación, dificultando la verdadera desconexión y recuperación que buscamos durante las vacaciones», matiza la experta.

No debe relacionarse esta idea con un pensamiento de que planear vacaciones es negativo, pero sí que Pilar Conde puntualiza la necesidad de «dejar días o partes del día sin planificar, creando espacios para descansar o descubrir nuevas formas de pasar el tiempo sin necesidad de tener siempre una actividad prevista». Otra herramienta que puede ayudar a disfrutar más de las vacaciones y hacer de ellas un ecosistema positivo para la salud mental es «dejar el móvil fuera de nuestro alcance para evitar ocupar automáticamente cualquier momento de pausa con una pantalla».

Puede ayudarte a llevar a cabo otra herramienta útil, que es «practicar una atención consciente al presente, prestando atención a lo que estamos viviendo en cada momento sin buscar constantemente estímulos externos». Por no hablar de que aburrirse también permite afrontar un descanso diferente al sueño: «Liberar la mente de exigencias constantes y dejar de pedirle que esté siempre produciendo o resolviendo». En la gestión emocional, «estos momentos nos permiten conectar con nuestras emociones, comprenderlas, explorar qué nos ocurre y escuchar qué nos están intentando comunicar».