Cómo viajan los españoles: más escapadas, menos tiempo y un gasto promedio que parece cambiar de rumbo

A la hora de programar un viaje, hay dos grandes preguntas. La primera es a dónde viajar, algo que se arregla con una búsqueda de destinos singulares o tirando de la Gold List de destinos soñados. La segunda, sin embargo, es algo más enrevesada y determinante a la hora de hacer de un viaje una aventura épica: decidir cómo viajar. La cuestión parece simple, pero en ella abarca aspectos tan determinantes como el medio de transporte, el número de días en función del destino o el motivo por el que hacemos el viaje. Este año, parece que el clásico arquetipo de viaje, la tendencia que venía moldeándose en los últimos tiempos, ha dado un cambio; y prueba de ello son las conclusiones que ha lanzado la última Encuesta de Turismo de Residentes (publicada por el INE).

Si esta duda está tan latente, es porque viajar cada vez forma parte de un mayor número de gente. Los datos de la Encuesta de Turismo de Residentes así lo demuestran: en el segundo trimestre de 2026, las personas residentes en España realizaron 46,9 millones de viajes; y esto supone un incremento del 1,1% respecto al mismo periodo del año anterior.

Viajar más, pero menos tiempo

La idea de tomar un vuelo, un tren o el mismo coche y poder tomar pequeños respiros del día a día convertido en ligeras escapadas se ha convertido en uno de los momentos preferidos de los viajeros a la hora de diseñar un viaje. Seguimos conociendo sitios, sí, pero a través de pequeños pildorazos, pequeñas escapadas que nos permiten viajar durante todo el año.

Las cifras reflejan que, cuando los viajes se planean al extranjero, la estancia media es de 6,1 noches, un 6,4% menos. Un poco inferior es el descenso de la media de duración de los viajes dentro del territorio nacional. En ese caso, la cifra de noches se encuentra en 3,1; un 2,1% menos que el año anterior. Y dispuestos a movernos, las comunidades están experimentando un crecimiento completamente diferente.

Gastamos más pese a viajar menos

Hay valores que no son siempre correlativos; uno de ellos es el del número de viajes y el gasto por viaje. Lo que ha revelado la encuesta del Instituto Nacional de Estadística es que, este año, pese a la posible alarma de un descenso del número de viajes, las cifras en cuanto al gasto no solo se mantienen, sino que han aumentado ligeramente. En concreto, el gasto total aumentó en un 3,5% en el segundo trimestre, hasta alcanzar los 15.729,5 millones de euros.

Como causante había que señalar al aumento del gasto medio por viaje, situado en 335 euros: 253 euros en los viajes nacionales frente a 979 euros en los internacionales. Misma situación de aumento y diferencia que ocurre en el gasto medio por día, que se ha situado en los 97 euros. Y con gran diferencia entre viajes dentro y fuera de España: mientras que en los viajes dentro del territorio nacional el gasto medio por día era de 82 euros (un 5,5% más), este se ha situado en los 159 euros en viajes internacionales (un 0,5% menos que otros años).

¿Viajar por ocio? No tanto, gracias

Si antes los españoles viajábamos principalmente por ocio, ahora esta tendencia ha cambiado. Esta forma de viajar para disfrutar y conocer lugares sigue liderando el gasto en los viajeros, ya que concentra 24,96 millones de desplazamientos, pero esta cifra supone un leve descenso del 1,1% respecto al segundo trimestre del 2025.

Ahora tenemos otros tres motivos principales para movernos que han aumentado más este último trimestre: trabajo, familia y amigos. Los viajes por negocios y otros motivos profesionales aumentaron un 11,1%, mientras que los desplazamientos para ver a familiares y amigos han aumentado ligeramente, un 1,8%.

Hay que ir al sur

Dentro de los destinos, España tiene su lugar favorito: el sur. Ello se debe a que Andalucía concentró el 16,8% de todos los viajes. Según una encuesta del motor de búsqueda Kiwi, Ibiza (+585,5 %), Lanzarote (+516,8 %), Palma de Mallorca (+417,5 %) y Menorca (+380,2 %) encabezan el ranking de ciudades que más crecen entre los pasajeros españoles.

También destacan Sevilla (+321,6 %), Valencia (+262,3 %) y Alicante (+230,4 %). Mientras que Madrid y Barcelona continúan siendo los principales destinos por volumen, con crecimientos del 161,9 % y 155,7 %, respectivamente.