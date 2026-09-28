Buscan voluntarios para vivir gratis en Cafayate, Argentina, a cambio de trabajar 25 horas semanales en un albergue: incluye desayuno y dos días libres

En numerosos lugares, las propuestas de voluntariado se multiplican cada vez más como es el caso de Cafayate, una localidad de los valles Calchaquíes en el sudoeste de la provincia de Salta. Esta particular propuesta recoge una experiencia gratuita de voluntariado en uno de los destinos turísticos más reconocidos de Argentina. Aquellas personas que decidan aprovechar esta oportunidad deberán colaborar con las diversas tareas de uno de sus albergues.

La convocatoria está ya publicada en la plataforma online Worldpackers y garantiza combinar una estancia de varias semanas con tiempo libre para recorrer la región. Una propuesta que contempla 25 horas de colaboración por semana y, a cambio, los voluntarios recibirán una cama en una habitación compartida, desayuno y dos días libres por semana.

Las tareas que recoge este voluntariado

Los seleccionados deberán ayudar en las diversas áreas del albergue. Entre las principales actividades se encuentran la atención en recepción, los procesos de check-in y check-out, la organización de reservas y pagos y tareas de limpieza. Al mismo tiempo, deberán colaborar con el mantenimiento de la cocina, las habitaciones y los espacios comunes. La distribución de las actividades podrá modificarse de acuerdo con las necesidades del establecimiento y la ocupación, por lo que se requiere disponibilidad para adaptarse a las distintas funciones.

¿Qué incluye la estancia?

El alojamiento destaca por no tener coste, incluyendo desayuno todos los días y acceso a una lavandería. Los voluntarios también pueden utilizar una cocina equipada y contarán con bicicletas para poder desplazarse por la zona. A esto se suma la ventaja de la conexión a internet de alta velocidad para las personas que estudian online o teletrabajan. Además, los dos días libres por semana permiten aprovechar el tiempo para visitar Cafayate y su entorno. Un lugar que resalta por sus bodegas, sus paisajes del Valle Calchaquí y numerosas propuestas turísticas.

Los requisitos que se deben cumplir

Los requisitos que deben cumplir las personas que quieran optar por este voluntariado se resumen en los siguientes:

La convocatoria está dirigida a personas de entre 21 y 45 años .

. Se debe contar con un nivel básico de español .

. Podrá postularse cualquier viajero que quiera acudir solo , en pareja o en dúos voluntarios.

, en o en La duración de la estancia será de entre dos y cinco semanas , dependiendo de la disponibilidad.

, dependiendo de la disponibilidad. Los interesados deberán ingresar en Worldpackers, rellenar su perfil y enviar la solicitud correspondiente al anfitrión. En la propia plataforma se podrán consultar las fechas disponibles y los detalles actualizados de la convocatoria antes de realizar la inscripción.

Por lo tanto, esta iniciativa deja claros cuáles son esos pasos a seguir para acceder u optar al voluntariado. Una iniciativa que ofrece una alternativa para aquellas personas que deseen viajar a Cafayate sin pagar alojamiento y a cambio dedicar parte de su tiempo a las tareas de funcionamiento de uno de sus albergues.