La AEMET avisa del cambio de tiempo y Jorge Rey anuncia la llegada del primer episodio otoñal a España

España encara el último lunes de septiembre con un cambio importante en el tiempo. Tras varios días marcados por temperaturas todavía veraniegas, la AEMET prevé para este lunes 28 de septiembre una jornada inestable, con chubascos y tormentas localmente fuertes en amplias zonas de la Península, además de un descenso generalizado de las temperaturas máximas. Jorge Rey también ha señalado esta fecha como el comienzo de un episodio de carácter más otoñal, aunque su predicción procede de las cabañuelas, un método tradicional sin respaldo científico.

La AEMET prevé tormentas

La previsión oficial de la AEMET apunta a la presencia de aire frío en altura, una situación que favorecerá el desarrollo de nubosidad y precipitaciones. Los chubascos podrán estar acompañados de tormentas y ser localmente fuertes en diferentes puntos de la península, sin que se descarte incluso la aparición puntual de granizo. También se esperan lluvias débiles en zonas del litoral y prelitoral mediterráneo, Baleares, el litoral gallego y el Estrecho.

El cambio será especialmente apreciable en las temperaturas. Las máximas bajarán de forma generalizada y el descenso podrá ser notable en amplias zonas del interior, mientras que Galicia y el Cantábrico tendrán una evolución diferente, con temperaturas máximas en ascenso. En el tercio este y Baleares, las mínimas tenderán a subir. El viento también tendrá protagonismo, con posibilidad de rachas muy fuertes en puntos del Cantábrico oriental y la cordillera Cantábrica.

Jorge Rey señala el lunes 28

Jorge Rey también ha situado el lunes 28 de septiembre como el inicio de un cambio de tiempo. Según las informaciones difundidas sobre su última predicción, el joven habla de la llegada de un frente atlántico que abriría la puerta a un ambiente más otoñal, con lluvia, viento y temperaturas más bajas, especialmente en el norte y oeste peninsular. Su previsión apunta además a acumulaciones de entre 30 y 40 litros por metro cuadrado en algunas zonas.

El episodio que describe Jorge Rey no tendría, sin embargo, su momento de mayor intensidad el lunes. Según su pronóstico basado en las cabañuelas, el periodo más lluvioso llegaría entre el miércoles 30 de septiembre y el jueves 1 de octubre, cuando las precipitaciones podrían ganar intensidad y extenderse por más zonas del país. Para finales de la semana, Jorge Rey espera una progresiva recuperación de la situación meteorológica.