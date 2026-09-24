Las Cabañuelas de Jorge Rey confirman un giro radical en España: «El 12 de octubre, una masa africana subirá calor a España»

El otoño ha comenzado con temperaturas más propias de agosto. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirmó, pocas horas después del cambio de estación, que España entra en el tercer episodio de calor anómalo de este mes de septiembre. Para este viernes se esperan máximas de hasta 37 grados en algunas zonas del país, y la Aemet mantiene activados avisos de nivel amarillo por altas temperaturas en varias provincias.

El norte y el sur, bajo el calor

El episodio afecta a buena parte de la Península. Extremadura, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Catauña concentran más avisos mientras que en el norte se registran valores sofocantes poco habituales para esta época. En el sur, los termómetros podrían alcanzar los 38,5 grados a lo largo de la semana.

Los expertos no descartan que el calor vaya a más: entre el 25 y el 26 de septiembre podría producirse un nuevo repunte. El ambiente será mayoritariamente seco.

Las predicciones de Jorge Rey

Más allá de los próximos días, el joven Jorge Rey ha difundido en su canal de YouTube una previsión a largo plazo basada en las Cabañuelas, un método tradicional y popular de predicción que no forma parte de la meteorología oficial. Según sus cálculos, España afrontará un «otoño muy cálido en España», con calor que se mantendría al menos hasta mediados de octubre e incluso hasta noviembre.

«Hasta diciembre no esperamos un frío contundente e invernal, así que llegará tarde la nieve», afirma Rey, que también prevé un invierno menos frío que en otros años. «Navidad cálida y el año nuevo apunta a ser lluvioso al oeste», añade.

En cuanto a las precipitaciones, sostiene que no serán importantes hasta noviembre y que en octubre no se espera una gran dana. «El oeste y la mitad sur de España reciben las lluvias más importantes, especialmente para el 14 de noviembre», señala. Rey vincula este comportamiento al calentamiento de las aguas del Pacífico y al fenómeno de El Niño: «Las primeras intuiciones nos hacen pensar que el invierno vendría cálido, pero bastante lluvioso».

Tormentas en el puente del Pilar

Para el puente del Pilar, Rey anticipa cierta tregua. Según su pronóstico, el 9 de octubre entrarían chubascos tormentosos por el oeste que alcanzarían con rapidez el Mediterráneo, con jornadas de tormenta en el Levante al inicio del puente y algo de fresco y lluvias débiles en el norte. El 12 de octubre, una masa de aire africano volvería a elevar las temperaturas.

Sus Cabañuelas sitúan el cambio de tendencia hacia el 23 y 24 de octubre, cuando, siempre según su previsión, terminaría un fuerte anticiclón y llegarían tormentas y temperaturas más suaves. En noviembre, con las primeras danas, no descarta «nevadas muy importantes en las zonas de montaña y los primeros copos en cotas medias, con una llegada clara de heladas».

Se trata de previsiones a varias semanas vista que pueden cambiar. Lo que sí confirma la Aemet para los próximos días es la persistencia del calor.