El mensaje que circula en los grupos de Telegram de los beneficiados por la Ley de Nietos: «Recemos porque salga Sánchez»

Miles de personas forman grupos en Telegram para resolver entre ellos las dudas que tienen en relación con la gestión de la nacionalidad española en el marco de la conocida como Ley de Nietos aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. OKDIARIO ha tenido acceso al histórico de mensajes intercambiados en esos foros y se aprecia cómo tienen una clara simpatía por el PSOE. «Recemos porque salga Sánchez», «Si sale Sánchez, tendríamos varios años más de Ley de Memoria», «Si gana el PP, no se sabe en qué tiempo pueden derogar la ley que desean quitar», son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Ya en 2023, la investidura controvertida de Pedro Sánchez con grupos independentistas provocó una ola de mensajes de temor en los grupos donde los descendientes de españoles se asesoran para obtener la nacionalidad. Para ellos, la continuidad del socialista es la única garantía de que la conocida como Ley de Nietos siguiese en vigor.

El detonante fue que un usuario compartió la noticia de que el Rey Felipe VI hizo oficial el 3 de octubre de 2023 la designación de Sánchez como candidato a presidente tras el fracaso del PP. En pocos minutos, el hilo se llenó de reacciones.

El cálculo que se repetía entonces en estos foros es sencillo. «Si sale Sánchez, tendríamos dos años más de LMD», resumía otro participante, en referencia a las siglas de la Ley de Memoria Democrática.

El escenario contrario generaba entonces y ahora auténtica inquietud. «Si Sánchez no logra la investidura, habrá elecciones el 14 de enero y la derecha podría volver a ganar y entonces le doy hasta febrero o marzo como mucho a la LMD», vaticinaba otro miembro del grupo.

La norma que concentra estas esperanzas es la Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor el 21 de octubre de 2022. Una disposición permitía obtener la nacionalidad española a los hijos y nietos de quienes la perdieron o renunciaron a ella por el exilio.

La ley también incluye a los hijos de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978. El plazo para presentar solicitudes es de dos años, prorrogable uno más por acuerdo del Consejo de Ministros. Lo que ocurrió en 2024.

No es la primera vez que España abre esta puerta. La Ley de 2007 de Memoria Histórica, aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ya ofreció una vía similar a los nietos de exiliados.

La actual ley salió adelante en el Congreso con el voto en contra del Partido Popular y de Vox. Ese antecedente es el que alimenta la zozobra de quienes aún tienen su expediente pendiente.

Aunque el Gobierno se esfuerza en decir que la mayoría de nietos del exilio nacionalizados no votarán al PSOE, OKDIARIO comprueba que hay mucha afinidad con ese partido en los grupos de personas afectadas. En el voto exterior sí ganó el PP en las últimas elecciones, pero no existe un desglose de voto entre los nacionalizados por la Ley de Nietos.

En Telegram el temor se acrecienta. Ya tras las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, un usuario planteaba sus dudas al resto: «Si el gobierno actual pierde el poder, ¿hay riesgo de que el otro gobierno que venga derogue la ley?». Y añadía: «¿De ser así, en cuánto tiempo podrían hacerlo?».

Las respuestas han sido tajantes. Uno de los miembros ha advertido de que, si el PSOE pierde el poder y gana el PP, «es muy probable que quiten la ley, ya que ese partido siempre ha estado en contra de la ley de Memoria Democrática».

Otros miembros han preferido mirar atrás. Una usuaria ha recordado a una compañera que «desde un inicio hablaba de que había que apurarse porque esto se veía venir».

Estos grupos funcionan como una ventanilla informal de consultas ante la falta de respuesta de los consulados, completamente desbordados. La mayoría de mensajes tratan sobre citas consulares, documentos y plazos que se alargan.

«¿Alguien sabe si han sacado citas hoy?», pregunta un usuario. Otra participante ha relatado su espera: «Yo las tengo pedidas desde el 15 de julio y nada todavía». Según ha explicado, les dijeron «que iban a empezar por orden». La impaciencia es compartida. «Que se reporte alguien, por favor, yo soy también de julio y nada todavía», reclamaba otro miembro.

En estos foros, cada paso de la política española se sigue con la misma atención que en el propio país.