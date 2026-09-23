El Tribunal Supremo ha abierto una causa especial contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a raíz de la denuncia presentada por Luis Pineda sobre el fichero elaborado en el Ministerio del Interior que clasificó a periodistas y tertulianos en función de su ideología y de su posición respecto al Gobierno.

La Sala Segunda del Alto Tribunal ha ordenado formar rollo y registrar la causa especial 003/21298/2026 y ha designado como ponente al magistrado Antonio del Moral García, según la providencia a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

La resolución supone la apertura de una causa especial en el Supremo, aunque no implica todavía la admisión a trámite de la querella ni el inicio de la instrucción. La Sala deberá pronunciarse ahora sobre este segundo paso y, en su caso, designar instructor y acordar las diligencias de investigación.

La denuncia se dirige contra Grande-Marlaska y contra quienes resulten responsables por los supuestos delitos de descubrimiento y revelación de secretos y tratamiento ilícito de datos personales que revelan la ideología, prevaricación administrativa e impedimento del ejercicio de los derechos cívicos, según recoge la propia resolución judicial.

El Supremo exige una querella

Pineda había presentado inicialmente una denuncia en la que solicitaba personarse como acusación popular. Sin embargo, el Supremo señala que el artículo 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige formular una querella para ejercer la acción popular.

Por ello, «con carácter previo a continuar la tramitación de la presente causa», la Sala requirió a Pineda que presentara una querella con los requisitos legales y aportara un poder especial de representación procesal.

Ese trámite ya se ha cumplido. Este martes, 23 de septiembre, Pineda ha transformado formalmente su denuncia inicial en una querella criminal contra Grande-Marlaska dentro de la misma causa especial abierta por el Supremo.

La querella reclama ahora al tribunal que la admita a trámite, designe instructor y ordene las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar la posible participación del ministro y de otros responsables de Interior.

Documento elaborado por Interior

El procedimiento tiene su origen en el documento «Tertulianos. Radio y Televisión», elaborado en 2024 con membrete del Ministerio del Interior y de su Oficina de Comunicación. Según expone la querella, el fichero contiene fotografías y datos profesionales junto a clasificaciones sobre la ideología, militancia o posición política de numerosos periodistas y tertulianos.

Entre las fichas aparecen expresiones como «ideología de izquierdas», «extrema derecha», «militante socialista» o «ideología radical de derechas», además de valoraciones sobre la posición de los profesionales respecto al Gobierno, Bildu, ETA, la amnistía o el independentismo.

La querella pide al Supremo que requiera a Interior el original del fichero, sus borradores, copias, metadatos y registros de acceso para identificar a sus autores y destinatarios. También reclama los correos electrónicos, órdenes de servicio, notas interiores y comunicaciones corporativas relacionadas con su elaboración y utilización.

El precedente del espionaje del BBVA

El tratamiento de datos de periodistas cuenta con un precedente reciente que ha terminado en los tribunales: los presuntos encargos ilegales realizados por BBVA al excomisario José Manuel Villarejo, entre cuyos objetivos figuraron empresarios, políticos y periodistas. La Audiencia Nacional abrió en julio juicio oral contra el banco, su expresidente Francisco González y otras 14 personas por supuestos delitos de cohecho y 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que alcanzan los 173 años de cárcel para Francisco González por cohecho y 42 delitos de revelación de secretos y una multa de más de 180 millones de euros para BBVA.

Entre las personas afectadas por aquellas actuaciones se encuentra Eduardo Inda, director de OKDIARIO. En ese procedimiento se reclaman también indemnizaciones por los daños ocasionados a las víctimas de los espionajes. El caso BBVA se encuentra, no obstante, en una fase procesal mucho más avanzada que la causa especial abierta ahora en el Supremo contra Marlaska.

La Sala Segunda deberá decidir ahora si admite a trámite la querella presentada contra el ministro y, posteriormente, si designa instructor y acuerda las diligencias solicitadas para esclarecer quién ordenó, elaboró y utilizó el fichero de periodistas.