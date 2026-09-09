Eduardo Inda, director de OKDIARIO, no podía faltar en la lista de la vergüenza del Ministerio del Interior que ficha, clasifica ideológicamente y marca, como en los regímenes totalitarios, a los 280 periodistas españoles más influyentes en las tertulias de televisión y radio.

Junto al director, otros cuatro periodistas de este diario han sido vigilados y catalogados por el Departamento de Comunicación del Ministerio del Interior sin ahorrar adjetivos para colgarles las etiquetas de «muy crítico con el Gobierno», «en contra de independentistas» o incluso «radical de derechas».

El ataque a la libertad de prensa por parte del Ministerio del Interior, fichando y etiquetando a periodistas de diferentes medios de comunicación de España, en una práctica incompatible con el Estado de Derecho, tiene una nutrida representación de OKDIARIO entre sus objetivos, partiendo de su máximo responsable.

Eduardo Inda goza de uno de los apuntes más amplios dedicados a los periodistas de la lista negra de Marlaska. Así lo explica su ficha de Interior: «Tertuliano habitual en La mirada crítica y Vamos a ver de TELE5».

Tras la descripción, tan deficiente como infantil de Eduardo Inda, llega la sentencia de Grande-Marlaska: «Ideología radical de derechas, muy crítico en general con la acción del Gobierno. En contra de los independentismos y de Bildu por su conexión con ETA».

Vicente Gil. «Periodista de OKDIARIO. Estuvo en TVE y Telemadrid durante el gobierno del PP. Participa en la tertulia de Buenos días Madrid de Telemadrid y ocasionalmente en algunos programas de TELE5».

El veredicto del Ministerio del Interior: «Posicionamiento de derechas, muy crítico».

Jaime González. Interior se atreve a resumir en tres líneas las más de cuatro décadas de profesión de este veterano periodista, antes de colgarle la etiqueta: «Ex responsable de opinión de ABC y ahora subdirector y jefe de opinión en OKDIARIO. Colaborador habitual del grupo Mediaset. Tendencia política de derechas».

La periodista de la sección de Nacional de OKDIARIO, Esther Jaén, tampoco escapa de la cacería del departamento de Grande-Marlaska. Esta es su ficha en la lista de la vergüenza: «Periodista, analista política, cofundadora del digital Cuarto Poder. Colabora en diversos medios de comunicación audiovisual como Herrera en la COPE, La hora de TVE, El Cascabel, La Lupa y Código Samboal en Trece TV, Buenos días Madrid y 120 minutos». Su sentencia: «Defiende ideas de derechas».

Ni siquiera nuestro especialista en Sucesos e Interior, Ángel Moya, se libra del escrutinio ideológico de los chicos de Grande-Marlaska. El departamento de Interior le cuelga en el pecho la estrella de «radical», pasando por alto su colaboración habitual con TVE durante la última etapa de gobierno socialista.

La ficha de Ángel Moya reza: «Periodista de prensa escrita que ha trabajado en medios como Diario de Las Palmas, La Provincia, El Cierre Digital y OKDIARIO, entre otros. Actualmente, es colaborador habitual del programa Así es la Vida (TELE5) y en Telemadrid. Abarca temas habituales de Interior, enfocados especialmente al ámbito de sucesos delictivos e intervenciones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». Sentencia de Interior: «Tendencia radical de derechas».

La Asociación de la Prensa de Madrid, junto a la mayoría de los medios de comunicación, salvo los alineados con el Gobierno, no ha tardado en oponerse con rotundidad a la elaboración de «listas negras de periodistas», exigiendo «garantías efectivas de que los profesionales incluidos en el listado no han sufrido ningún tipo de perjuicio, represalia o trato diferenciado como consecuencia de esta catalogación». Asimismo, piden la depuración de responsabilidades en Interior.

«En una sociedad democrática, ningún organismo del Estado tiene legitimidad para fichar, catalogar o perfilar ideológicamente a quienes ejercen el periodismo, por cuanto constituye un ataque directo a la libertad de prensa, reconocida en el artículo 20 de la Constitución Española, al introducir un elemento de vigilancia y potencial represalia sobre el ejercicio profesional de la información», añade la asociación profesional.

La APM añade que «resulta especialmente grave que se establezca una distinción entre periodistas afines y problemáticos desde una institución con capacidad de influir en el acceso a fuentes, acreditaciones y trato institucional».