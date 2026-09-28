El Gobierno no vende 200 casas okupadas y deterioradas en Collado Villalba que el Ayuntamiento quiere para vivienda pública

El Ayuntamiento de Collado Villalba ha mostrado su intención de adquirir un inmueble propiedad del Estado situado en pleno centro del municipio, en la calle Real, con cerca de 200 viviendas y 6.000 metros cuadrados, para destinarlo a vivienda pública. El edificio, que perteneció a la Sareb y ha pasado recientemente a la nueva sociedad estatal Casa 47, ha estado años ocupado y degradado sin que el Estado haya intervenido.

Un edificio abandonado durante años

El inmueble ha sido propiedad estatal de forma ininterrumpida, primero bajo la Sareb y ahora bajo Casa 47, sin que en todo ese tiempo se haya acometido ninguna actuación sobre él. Esa inacción ha permitido que el edificio se llenara de okupas, que según el Ayuntamiento han contribuido a degradar tanto el inmueble como el entorno del centro urbano. La situación ha derivado en varios incendios en el edificio, uno de los motivos que el Consistorio esgrime para justificar la urgencia de una rehabilitación integral.

El grupo municipal del PP presentará una oferta formal de compra del inmueble en el próximo pleno del Ayuntamiento de Collado Villalba, con la intención de acelerar una operación que, según el equipo de gobierno, lleva tiempo bloqueada por la pasividad del Estado.

Ante la falta de respuesta del Gobierno central, el Ayuntamiento ha decidido tomar la iniciativa y plantear la compra directa del inmueble para rehabilitarlo por completo y destinarlo a vivienda pública en el municipio. Fuentes municipales sostienen que el Estado dispone de un parque considerable de viviendas en la Comunidad de Madrid que podrían destinarse a paliar situaciones de necesidad habitacional, pero consideran que la región no es una prioridad para el Ejecutivo, que hasta ahora no ha movido ficha para dar salida a este tipo de inmuebles.

Desde el Consistorio no se descarta que el Gobierno acabe autorizando la operación, pero existe incertidumbre sobre si el Ejecutivo de Sánchez estará dispuesto a desprenderse del inmueble. Fuentes municipales apuntan a que, de mantenerse la inacción actual, el edificio podría volver a llenarse de okupas o seguir deteriorándose, un escenario que atribuyen a la falta de interés del Gobierno por resolver la situación, más que a una decisión explícita en ese sentido.

El inmueble, situado en una de las calles principales de Collado Villalba, se ha convertido en los últimos años en un foco de conflictividad vecinal por su estado de abandono y los sucesivos episodios de okupación e incendios. Para el Ayuntamiento, su rehabilitación no solo permitiría sumar cerca de 200 viviendas al parque público, sino también recuperar un espacio degradado en pleno centro urbano, en un contexto de creciente demanda de vivienda asequible en la Comunidad de Madrid.