Vox acusa al Gobierno de favorecer a los inmigrantes mientras Maricarmen es desahuciada: «Si fuera Morocarmen, tendría casa»

Vox ha cargado contra el presidente Pedro Sánchez por la atención que el Gobierno presta a los inmigrantes en Ceuta mientras Maricarmen Abascal ha sido desahuciada de su vivienda en Madrid. «Toda España sabe que si en vez de Maricarmen fuera Morocarmen, tendría casa», ha publicado el partido en redes sociales. La frase llega en plena protesta por el caso de la mujer de 87 años y apunta al despliegue de recursos de acogida que el Ejecutivo mantiene en la ciudad autónoma desde finales de julio.

Toda España sabe que si en vez de Maricarmen fuera Morocarmen, tendría casa. — VOX 🇪🇸 (@vox_es) September 27, 2026

Maricarmen fue desahuciada el miércoles del piso en el que vivía desde hace 70 años. Su caso llevó a miles de personas a manifestarse el sábado en Madrid bajo el lema Ni una Maricarmen más. Al terminar la marcha, decenas de asistentes iniciaron una acampada improvisada en la Puerta del Sol para exigir medidas contra los desahucios.

Desde el hospital, Maricarmen pidió a Sánchez que el Consejo de Ministros apruebe este martes un decreto para que otras personas no pasen por lo mismo. El alquiler de su casa había comenzado con un contrato firmado por su padre. Después pasó a su madre y finalmente a ella, que siguió pagando la renta. La propiedad reclamó el inmueble por la duración de esa segunda subrogación y obtuvo una resolución judicial firme que permitió ejecutar el lanzamiento.

Desde las entradas de los días 30 y 31 de julio, el Gobierno ha habilitado más de 6.000 plazas en espacios temporales de acogida; entre los emplazamientos utilizados o previstos figuran La Hípica, la zona del Guano, terrenos militares y espacios del puerto de Ceuta.

El viernes, 63 mujeres inmigrantes que vivían en asentamientos junto a La Hípica accedieron a plazas libres en ese recurso. Otras habían sido trasladadas al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes.

Vox utiliza ese despliegue para acusar a Sánchez de dar prioridad a los inmigrantes mientras Maricarmen ha perdido su casa. Los recursos abiertos en Ceuta ofrecen alojamiento humanitario temporal; no suponen la entrega de viviendas. El mensaje del partido contrapone esa respuesta del Gobierno con la situación de una inquilina que, tras el desahucio y una sentencia firme, reclama un cambio en las leyes de vivienda.